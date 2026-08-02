Miguel Bobillo, presidente de la Mancomunidad de Sanabria y Carballeda: "Tenemos los recursos y los servicios muy limitados"

La Mancomunidad de Sanabria y Carballeda es una de las agrupaciones supramunicipales más extensas del noroeste de la provincia, 17 ayuntamientos y 74 pueblos. Miguel Bobillo preside la agrupación desde noviembre de 2025 y analiza los servicios y necesidades que requieren vecinos y pueblos. También es concejal de Manzanal de los Infantes.

Sanabria y Carballeda es la Mancomunidad más extensa de la comarca, abarca un amplio territorio del noroeste.

Prestamos actualmente desde la Mancomunidad los servicios de recogida de basura en 74 pueblos. También gestionamos las subvenciones que llegan para mejorar los caminos. Ahora estamos restaurando algunos como por ejemplo en Manzanal de Arriba. Lo que he hecho, como alcalde pedáneo, ha sido restaurar recorridos de la concentración parcelaria que estaban muy deteriorados. Reparamos los principales, por los que pasea la gente y que realmente se usan. También los que registran tráfico de coches. Son caminos muy necesarios.

¿Esos antiguos caminos de los pueblos sirven para prevención y extinción de incendios?

Eso es lo que te iba a decir. Los caminos sirven para dos cosas fundamentales. La primera es la conexión entre los pueblos tanto en bicicleta, como para pasear y para todoterrenos. Y tenemos una segunda cosa muy importante hoy en día, estos caminos sirven como cortafuegos para toda la comunidad, para todos los pueblos de Carballeda y de Sanabria. El año pasado, por ejemplo, hubo un fuego en Lanseros y se vino hasta Manzanal. Cuando llegó a los caminos de concentración parcelaria pudimos cortar el fuego. En Lanseros venía muy lanzado y era imposible apagarlo y al llegar al término de Manzanal, en el primer corte, en el primer camino que entró, ya estaban los bomberos y lo pudieron apagar. No se quemaron unas cabañas que había porque teníamos otro camino de concentración que bajaba hasta el río. El vaquero que explota los campos de Manzanal y Sejas limpia esos caminos con un tractor, nos limpia las escobas alrededor de todos los caminos y los dos pueblos. A la hora de hacer un cortafuegos estamos protegidos los pueblos.

Miguel Bobillo, presidente de la Mancomunidad Sanabria y Carballeda / Araceli Saavedra

En otras mancomunidades abogan por un servicio de bomberos.

Así es, efectivamente. Del poco tiempo que llevo presidiendo la Mancomunidad quisiera ampliar a estos 17 ayuntamientos la capacidad para poder tener bomberos, porque son necesarios. Un punto donde hay bomberos, camiones y servicios es esencial. Quería solicitar a la Diputación una cosa que es muy importante: la limpieza que ya está realmente en el proyecto, pero que este año no se ha podido ejecutar nada de limpieza alrededor de los pueblos.

¿Se refiere al anillo perimetral?

Sí. Este año no nos ha dado tiempo a hacerlo desde que salieron las subvenciones, y no ha habido gente para poder hacerlo. Es esencial, hay que llevarlo a cabo ya. Vamos a ver si este año nos salvamos en los pueblos, pero creo que estamos en una situación muy crítica. Estamos en el filo de la navaja, no sé cómo vamos a salvar Sanabria y Carballeda. Como pase lo que pasó el año pasado en la zona de abajo, en Molezuelas, si el fuego hubiera subido para arriba habría sido imposible de parar.

¿Despoblación o repoblación?

Tenemos que repoblar. Tengo ideas para hacer proyectos sobre repoblación pero todo depende de que vayamos todos a una, nosotros y la provincia. Carballeda y Sanabria tienen un potencial económico muy importante.

¿Y cuál es el problema?

Que se ha abandonado todo un poco porque los empresarios no han estado apoyados ni por las administraciones ni por nadie. El que ha dado el paso lo ha dado con sus propios medios. Hemos tenido reuniones con la Junta y hay una serie de subvenciones para contratación de obreros como para hacer negocios. El problema más gordo que se les ha planteado a los empresarios de la zona es la falta de mano de obra. Esto se ha despoblado porque la gente quiere ir a las capitales, pero también hay gente que quiere estar en los pueblos. Pero tenemos otro problema.

¿Los servicios?

Hay un problema de infraestructuras, tanto de colegios, como de hospitales, como cobertura de telefonía e Internet. He vivido en Madrid y en Francia y he descubierto que hoy las familias necesitan que sus hijos salgan y hagan todas las actividades que hacen los niños en una ciudad. Necesitamos que eso se implante en la zona. Puebla está haciendo un doble esfuerzo pero es insuficiente para todo este territorio. Mombuey necesita un esfuerzo muy grande, realmente todos los pueblos y los alcaldes son gente maravillosa, todos hacen lo que pueden. El problema es que nos faltan recursos. Tenemos una serie de problemas esenciales. Ahora todo se hace por Internet, cualquier papel tiene que pasar por el Ayuntamiento. Los pueblos están con gente de 80 y 90 años y no saben manejarse por Internet. Los Ayuntamientos tienen la capacidad y los recursos que tienen pero necesitan más gente. Hay pueblos con muchos déficits. Los pueblos, los ayuntamientos, las mancomunidades no tienen recursos. En Manzanal tenemos seis pedanías y se necesita una infraestructura de servicios bestial. En un pueblo como Manzanal en agosto nos quedamos sin agua porque se consume cuatro veces más. Hay que organizar todo esto, los pueblos no tienen organización pero porque no hay recursos y no hay población.