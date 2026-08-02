Luar Na Lubre encabeza una nueva edición del Festival Folk & Rock Nas Portelas de Lubián

Lubián es uno de esos lugares que merece una visita en cualquier época del año, aunque la primera semana de agosto ofrece un atractivo especial para descubrir este municipio sanabrés. A su riqueza paisajística y patrimonial se suma un completo programa festivo en el que vuelve a sobresalir el XX Festival Folk & Rock Nas Portelas, una cita que se ha consolidado como una referencia para los amantes de la música tradicional y del rock a nivel nacional.

El alcalde de Lubián, Felipe Lubián, explica que el objetivo que persigue el festival sigue siendo el mismo que cuando nació en 2005. "Empezamos a tener recursos para poder organizar algo así y era una manera de poner a Lubián en el mapa". Recuerda incluso que durante sus años de estudiante muchas personas desconocían la existencia del municipio, una circunstancia que impulsó la creación de una propuesta cultural con identidad propia.

La programación arrancará el jueves 6 de agosto con una tarde dedicada a las bandas de música tradicional. Desde las 18.00 horas, la Plaza Horta do Cura acogerá las actuaciones de Nova Era de Verín, Pauliteiros de Miranda do Douro, la Asociación Cultural Santa Columba de Ribadelouro (Tui) y la Banda de Gaitas As Portelas de Lubián. Ya por la noche, la Plaza Nova da Fontarbela recibirá a Luar Na Lubre, acompañada por la Banda de Gaitas As Portelas, además del grupo castellano y leonés El Naán.

La actuación de Luar Na Lubre supondrá uno de los grandes atractivos del festival. La formación gallega, fundada en 1986, está considerada una de las grandes embajadoras de la música celta y tradicional gallega, con una trayectoria que la ha llevado a ofrecer conciertos dentro y fuera de España y a convertirse en una referencia del folk contemporáneo.

El regidor destaca que el cartel mantiene la esencia con la que nació el festival. Considera que Luar Na Lubre "es el grupo español de folk más impresionante que hay" y recuerda que regresa coincidiendo con su 40 aniversario, después de haber participado anteriormente en otras celebraciones de la formación gallega. También resalta la presencia de El Naán, del que asegura que ofrece una propuesta "extraordinaria" de música ibérica, así como la continuidad de grupos zamoranos, una apuesta que surgió cuando las nuevas generaciones comenzaron a demandar también actuaciones de rock.

Grupos rock

La segunda jornada del festival, el viernes 7 de agosto, es la dedicada al rock. Reunirá sobre el mismo escenario a Molofolk, Triquel, también junto a la Banda de Gaitas As Portelas, y Markfeel, una representación que combina formaciones de Zamora con otros grupos de Castilla y León.

Luar Na Lubre encabeza una nueva edición del Festival Folk & Rock Nas Portelas de Lubián

Felipe Lubián subraya además que el festival refleja la posición fronteriza del municipio, reuniendo sobre un mismo escenario a agrupaciones de Galicia, Portugal, Zamora y Castilla y León. "Hay que traer a gente de los tres lugares que confluyen aquí en esta encrucijada de culturas", afirma.

Más allá del festival, el Ayuntamiento continúa impulsando iniciativas para que Lubián sea un destino atractivo durante todo el año. Entre los proyectos figuran nuevas rutas para recorrer el valle del río Tuela a pie o en bicicleta, la creación de un mirador en el punto más alto del valle y la mejora de infraestructuras vinculadas al turismo de naturaleza. "Lubián se puede visitar estos días y durante todo el año", señala el alcalde, convencido de que la combinación de paisaje, cultura y tradición seguirá convirtiendo al municipio en un destino singular dentro de la provincia de Zamora.