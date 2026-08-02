Felipe Lubián, presidente de la Mancomunidad de la Alta Sanabria: "Estamos pidiendo subvenciones para arreglar los caminos"

La Mancomunidad Alta Sanabria, que agrupa a los municipios de Hermisende, Lubián, Pías y Porto; se creó en 2011. Felipe Lubián, alcalde de Lubián, es presidente de la entidad supramunicipal desde el momento de su constitución.

¿Cómo han evolucionado los cometidos de la Mancomunidad en estos 15 años?

No se han ampliado mucho, fundamentalmente el cometido sigue siendo la recogida de residuos sólidos urbanos. Se creó sobre todo por el municipio de Porto, porque lo que le pedía la empresa privada por la recogida era casi lo mismo que se cobraba por recoger la basura en los otros tres municipios.

Se creó entonces por solidaridad...

Sí. Por lo menos el Ayuntamiento de Lubián lo hizo por el principio de solidaridad. Cuando la creamos, en Lubián se estaba cobrando 24 euros por la recogida a través de una empresa privada. Con esos 24 euros nos llegaba, pero cuando se acordó para todos los ayuntamientos tuvimos que subir a 40 euros. Así estuvimos hasta el año pasado que subimos a 70 euros por el aumento del gasoil, los gastos del camión por averías costosas o un camión que nos proporcionó la Junta de Castilla y León. La subida del precio de la tonelada por el Consorcio Provincial fue de tal manera que subimos a 70 euros, a pesar de las quejas.

¿Las Mancomunidades son una solución para los pequeños ayuntamientos?

Sí, aunque desde los ayuntamientos tenemos que ayudar todos los años con presupuestos adicionales a esta Mancomunidad. Cada ayuntamiento tiene un presupuesto más alto que el de Alta Sanabria, porque el de la Mancomunidad es un presupuesto pequeño. Cuando no llega hay que suplementar según el número de habitantes que tiene cada municipio. El presupuesto de la Mancomunidad en 2025 fue de 265.000 euros.

¿Hay opción para otro tipo de funciones desde la Mancomunidad?

Estamos pidiendo las subvenciones para arreglar caminos, que es lo que se facilita a las mancomunidades. Hay una partida presupuestaria de la Diputación Provincial para el arreglo de estos caminos de los pueblos. En los estatutos se permite que hagamos estos trabajos que se van haciendo todos los años.

El urbanismo es otra preocupación de los ayuntamientos...

Como estamos muy lejos de la capital de la provincia y de la de Castilla y León, en su día contratamos servicios de arquitectos para hacer los informes para las licencias municipales de obra nueva que necesitan proyecto e informes. Una de las cosas que tendremos que hacer seguramente será volver a sacar a contratación ese servicio de arquitecto.

Desde la Mancomunidad también hubo un impulso de promoción de la cultura y el turismo.

Sí. Todavía estamos en ello. Colaboramos con el Ayuntamiento de A Mezquita, que es vecino nuestro, y con el que hemos organizado alguna marcha por el Camino de Santiago entre La Tuíza y el Alto de la Canda. Hemos organizado torneos de deportes, sobre todo fútbol sala en el polideportivo. Este año en agosto también habrá un torneo. La promoción turística se hace desde cada ayuntamiento individualmente aunque con el nombre de la Mancomunidad. Como ejemplo participamos en el proyecto de «Turismo en destino» con los Ayuntamientos de Robleda-Cervantes, Puebla de Sanabria, Galende y los cuatro ayuntamientos de Alta Sanabria. Cada ayuntamiento gestiona sus proyectos pero, por ejemplo, la pasarela de las Muradellas, en el río Bibey, tiene continuidad con el camino desde Hermisende y San Ciprián por Las Baliñas, que tiene un mirador en frente de As Muradellas. Estamos además señalizando dos rutas de As Muradellas y el Mirador de La Moura.

¿Qué proyectos tiene que desarrollar la Mancomunidad en el futuro?

Creo que deberíamos tener un camión de incendios. La Diputación va a acercar a Requejo un parque de bomberos, que ahora depende de Rionegro. Eso ya es un avance. Siempre he esperado que en la Alta Sanabria pudiéramos tener un parque de bomberos, pero si lo acercan a Requejo tampoco nos vamos a poner en contra de algo que es una mejora. Me refiero, sobre todo, a incendios urbanos que los hemos tenido por culpa de las chimeneas. Cuando han llegado los bomberos, ya los teníamos apagados gracias a la Guardia Civil y los vecinos. Al tener cerca el cuartel, en cuanto hay un incendio se presentan rápidamente. Eso es de resaltar porque no creo que ocurra en muchos lugares. La Guardia Civil efectivamente colabora con cualquier problema de esta índole, pero en Lubián su actuación es destacable en los incendios que aquí hemos tenido.