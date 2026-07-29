La reapertura de la Residencia Escuela Hogar de Puebla de Sanabria, condicionada por la remodelación del edificio

La Junta de Castilla y León no cierra la puerta a la reapertura de la Residencia Escuela Hogar del Instituto Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria, aunque previamente sería necesario acometer una remodelación integral del inmueble. El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, ha reconocido la necesidad de buscar una “solución” para un “edificio sin uso” que, de no actuar, “se termina deteriorando”. Y es que, como recordó, la Residencia Escuela Hogar de Puebla de Sanabria cuenta con tres plantas, aunque en la actualidad las dos plantas superiores carecen de uso, y remarcó que la Junta está trabajando en la búsqueda de fórmulas para “poner en funcionamiento” el edificio.

El delegado territorial también precisó que, en los últimos años, la Residencia Escuela Hogar de Puebla de Sanabria se ha utilizado para acoger a participantes en campamentos de verano o en situaciones de emergencia como durante el incendio forestal declarado en Sanabria el pasado verano.

Sin embargo, según Prada, para garantizar la segura “circulación” de alumnos o de personas por las instalaciones es necesario llevar a cabo una “remodelación completa”, lo que obliga a adoptar una decisión de forma “sensata” y estudiar las diferentes opciones que puedan beneficiar no solo a la comunidad educativa sino también al conjunto de la población de Puebla de Sanabria.

En este sentido, apuntó que será necesario estudiar las “deficiencias” más importantes de la zona, incluida la falta de vivienda en el municipio, por lo apuesta por “dejar que la Consejería trabaje” para que, tras un exhaustivo estudio, adopte la solución más idónea para el edificio.

El pasado mes de mayo, se celebró una concentración en el centro educativo para reclamar la reapertura de la residencia como centro de usos múltiples, en base a un informe presentado en noviembre del 2025 ante la Junta, respaldado por Ayuntamientos, Diputación y diversas entidades y asociaciones.

La propuesta dirigida a la Administración regional se basa en autorizar la segregación funcional del edificio para uso educativo y sociosanitario, además de que asuma la inversión inicial para la rehabilitación y adaptación. De forma paralela, se reclamaba la creación de una mesa de coordinación y grupo de trabajo con la Diputación, el Ayuntamiento y Puebla, la Fundación Personas para articular el proyecto.