Un joven es rescatado mientras hacía la ruta del cañón del Tera en Sanabria

Un joven de unos 20 años fue rescatado en Sanabria sobre las siete y media de la tarde de este pasado lunes tras lesionarse el tobillo mientras hacía una ruta de senderismo. El rescate fue dirigido por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil al recibir una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León: en ella solicitaban asistencia para un varón de unos 20 años que se había lesionado en un tobillo y no podía continuar caminando en la ruta del cañón del río Tera, en Galende (Zamora).

El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias (Sacyl), que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias,cuyos técnicos localizaron la ubicación del incidente, entre la Poza de las Forcadas y la de las Ninfas. Acto seguido, se movilizó el helicóptero de rescate de Protección Civil con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, el 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de Rionegro del Puente. Al llegar a la zona de Galende, el helicóptero realiza una maniobra de grúa en estacionario para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate. Tras valorar su estado y prestarle una primera asistencia, se le colocó un triángulo de evacuación para ser izado al helicóptero con otra maniobra de grúa junto con la rescatadora enfermera; y seguidamente, en otro ciclo de grúa, al segundo rescatador.

Desde allí, volaron hasta Puebla de Sanabria, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias recogió al paciente y le trasladó al centro de salud de la localidad para ser atendido.