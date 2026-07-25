La feria caballar de Porto, única en la frontera de Zamora y Ourense: "Ya prácticamente no quedan muestras con animales"

El ferial de Porto reunió a un significativo número de animales, 120 ejemplares de equino, en la feria ganadera celebrada este último sábado de julio, con una importante afluencia de público tanto de la comarca sanabresa como de la vecina Galicia, donde era día festivo en toda la comunidad.

Media docena de ganaderos participaron de la exposición e incluso de las ventas. El parte del tiempo en Porto combate la ola de calor, temperaturas que no superaron los 20 grados de mañana, un ligero viento frío y 9 litros de agua recogidos por la noche en la estación meteorológica de Porto. Y “cenceno”, ligera niebla en las montañas, a primeras horas del día.

El alcalde de Porto, Francisco Blanco Corrales, valoraba positivamente las cifras de ganado y visitantes. La cita ganadera resiste el signo de los tiempos. Cristian Rodríguez Reguero, vecino de Tabazoa de Humoso en la parroquia ourensana de Viana Do Bolo, asiste con frecuencia a las ferias portexas aunque normalmente a las de verano “porque el resto del año estoy estudiando y no tengo tiempo, en verano sí a todas las que puedo”.

Este joven ourensano de 18 años reconoce que en Galicia “ya prácticamente no quedan ferias con animales, son ferias de mercadillo, ferias típicas de artesanía o cosas así. De animales, caballos, vacas y cosas así ya no. Es bonito verlo, caballos así de bien cuidados” y reconoce que “ojalá se hiciera alguna feria en mi zona”.

Cristian estudia pero también trabaja, ayudando en la ganadería familiar que tiene alrededor de 120 cabras que “son delicadas pero este año va bien”, y unas bomberas muy efectivas “comen silvas, ortigas, hojas, para limpiarte un cachito de finca sí. Llevo desde pequeño con ellas, pero no dan ayudas para tenerlas”. Los incendios este año de momento “no nos afectó, del otro lado del monte sí” y “ardió y una riada marchó por medio del pueblo”. En Porto también esperan que “más cabras y menos cabrones de despacho”.

Más de un centenar de ejemplares de caballos, yeguas y potros lucen en la feria ganadera caballar. / Araceli Saavedra

Cristina Granja Fernández vendió dos potros, uno del año pasado que se salvó del ataque de los lobos, no así los cinco nacidos el pasado año que perecieron por el lobo y el frío. El segundo ejemplar de este año fue adquirido para vida, para una yegua en la zona de Ourense que perdió la cría. La joven ganadera reconoce su preferencia “por vender los animales para vida”.

Los ganaderos de la zona están muy molestos con las bajas que causa el lobo en toda la comarca, de hecho uno de los potros “rabón” del ferial presentaba las heridas en pata y cola del ataque reciente.

Benjamín Tamerón, padre de la ganadera Noelia Tamerón, concurrió a la cita con varios ejemplares “vestidos”. Uno de los machos lucía collarón y un par de yeguas iban hermanadas bajo el “yugo”. La yunta es una reliquia procedente de A Coruña y el collarón y los tiros proceden del Pardo. Eran los aperos antiguos para trabajar con los animales. La yunta era más propia de las vacas que de caballerías.

El mercadillo de productos es una oportunidad para vecinos y vendedores de comprar. Entre los puestos más concurridos, está el de la fruta: pimientos, melones, melocotones, paraguayas, tomates. Detrás del puesto los hermanos Omar y Bay de Senegal que llevan tres años en Ourense y a los que la clientela no le falta.

Casi cerrando la feria, el trato. “Pesa 393 kilos, 800 euros”, dice el vendedor. El comprador contrarresta “600 euros o 2 euros kilos si pesa lo que dices y un 2% de rebaja y 20 euros por los gastos”. Apretones de mano, algunas voces pero al final nadie se aclaró si se vendió o no. Habrá que irse a degustar el pulpo para invertir algo de lo ganado “ya tenemos para el pulpo”.