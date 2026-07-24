Menos sofá y más aventuras: así viven los niños en el campamento de Sejas de Sanabria

Los 110 niños y monitores del campamento de San Lorenzo de Sejas de Sanabria recibieron la visita del obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, el jueves en un ambiente veraniego y divertido. Los dos turnos de campamento en el que participan un total de 150 personas, niños y adultos, han aprendido convivencia en la “Escuela de Magia”.

Las paredes de pasillos y salas comunes se han vestido del “atrezo” de la escuela aprendices de magos, techos con luces que se encienten con barita mágica, y tormentas que corren las paredes. No han faltado los equipos de magos y aprendices, los mentores de los equipos, el juego de “furor” y la cacería de “gamusinos” que se espantan con litros de colonia. “Nos hemos esmerado mucho este año” reconocía el responsable del programa de magia, Raúl Alonso.

Tras las actividades y tareas de la mañana, niños y adultos entraron al templo de Santa Marina de Sejas para participar de la Eucaristía concelebrada entre el obispo de Zamora y el padre “Paco” Francisco Díez García. Con mucha formalidad y atención, niños y jóvenes escucharon la homilía del obispo resaltando las dos palabras de la lectura “amor” y “dichosos” como sinónimo de dichoso, feliz y bienaventurado siguiendo el mensaje de Jesús.

Monseñor añadió que esa felicidad “no significa que no haya problemas. Uno viene al campamento y renuncia al sofá de la casa, al mando de la televisión, a muchas cosas, pero gana otras que no tenía: la convivencia, el respeto al otro, el sacrificarse muchas veces por los demás. Y eso nos hace feliz, cuando nosotros somos capaces de hacer algo por alguien por amor aunque sea sacrificado”. Añadió que “vuestros padres van todos los días a trabajar para daros una educación, para que podáis comer, vestir, para que tengáis todo lo necesario. Se sacrifican por amor”. Los vecinos de Sejas compartieron templo y misa “muy contentos” con los niños y jóvenes.

Las calles de Sejas se animaron en esta 54 edición del longevo campamento de verano que como reconocía el padre Paco “no es fácil organizar durante tantos años un campamento” manteniendo toda la atención y el interés por seguir asistiendo. El padre Paco es parte de Sejas, de hecho una calle entre la iglesia y la carretera del campamento lleva su nombre.