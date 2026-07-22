La apicultura, al descubierto en Puebla de Sanabria: abierto el plazo para el curso gratuito

El Ayuntamiento de Puebla ha abierto el plazo para asistir a un curso gratuito de apicultura, impartido por la empresa IRMA. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.

El curso está abierto a todas aquellas personas interesadas en el arte de la apicultura o asentar sus conocimientos. El próximo mes de septiembre comenzará este curso en Puebla de Sanabria. Los alumnos recibirán las 80 horas de clases cómodamente en sus viviendas gracias a una plataforma telemática.

Las 20 horas de prácticas restantes se repartirán en visitas a colmenares donde dispondrán también gratuitamente de trajes y del material necesario para manipular y observar el interior de las colmenas. Unos estudiantes que visitarán antiguos lagares de Sanabria y Carballeda donde durante cientos de años se fundieron los panales de cera y sirvieron para desarrollar una industria de importancia internacional hasta la llegada de las velas actuales de parafina, un sucedáneo del petróleo.

También acudirán a otro importante lagar moderno en Sagallos, lugar en el que laminan miles de kilo de cera de abeja en la actualidad o una empresa en Palacios de Sanabria que les mostrará cómo extrae de esos panales la miel, la envasa y va directamente al consumidor o a los estantes de las tiendas y supermercados.

El curso finalizará con una cata guiada de productos apícolas como la miel, el polen o el propoleo en las instalaciones del castillo de Puebla. Allí cada alumno aprenderá mediante fichas técnicas y como si perteneciese a un jurado, los secretos que se esconden detrás de los concursos de los productos agroalimentarios.

Para más información llamar al ayuntamiento de Puebla de Sanabria o al teléfono de la empresa Irma (Instituto de Restauración y Medio Ambiente), 690073406, organizadora y promotora del curso.