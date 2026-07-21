¿Cómo era el proceso de transformación de la lana? Un taller lo recupera en Puebla de Sanabria

Conocer el proceso de transformación de la lana en cada una de sus fases, desde el vellón hasta la transformación del ovillo. Ese era el principal objetivo del taller organizado por la Asociación la IAIA este lunes 20 de julio en Puebla de Sanabria. La propuesta se enmarca dentro de la programación del Verano Cultural organizada por el Ayuntamiento.

Esta actividad ha reunido a un gran número de personas de distintas generaciones y con edades que van desde los 8 hasta los 92 años. Además, la tarde estuvo muy marcada por el aprendizaje, el intercambio de vivencias y la recuperación de estos saberes tradicionales. Aunque la inmensa mayoría de los participantes eran mujeres, muchos hombres se acercaron y quisieron formar parte de este evento para así conocer este oficio y ver la importancia que tiene dentro del patrimonio cultural.

A lo largo de este taller, se han podido recordar distintas vivencias vinculadas a este trabajo milenario, pues se han compartido historias, canciones y conocimientos que se han transmitido de generación en generación.

Además, las personas que han participado en esta actividad han podido conocer el funcionamiento de herramientas tradicionales como las ruecas y los husos. Asimismo, para muchos de los asistentes a esta actividad era la primera vez que podían observar de cerca este tipo de utensilios y con ellos conocer las técnicas asociadas a su uso.

Esta propuesta ha puesto en valor un trabajo milenario que históricamente ha sido realizado por las mujeres y que suponía un papel muy importante dentro de la economía doméstica y la sostenibilidad de las comunidades rurales. Además, la recuperación y difusión de este oficio ha permitido preservar el patrimonio cultural inmaterial y ha ayudado a reconocer la importancia de estos saberes.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria se ha decidido impulsar iniciativas de este estilo a través de la programación cultural, unas actividades que fomentan la participación intergeneracional y la conservación de las tradiciones.