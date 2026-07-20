Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El alquiler da un respiro en ZamoraUn investigado como posible causante del incendio de Rábano de AlisteMenos sofá y más aventurasEl Zamora CF 2026-27 ya está al 90%
instagramlinkedin

Villanueva de Valrojo, baile y merienda a la salud de Santa Justa

El pueblo entero se reunió para festejar la onomástica con una fiesta sufragada con la venta de las rifas

Villanueva de Valrojo festeja a su patrona

Villanueva de Valrojo festeja a su patrona

Ver galería

Villanueva de Valrojo festeja a su patrona / Araceli Saavedra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Araceli Saavedra

Villanueva de Valrojo

Una de las festividades más entrañables para el pueblo de Villanueva de Valrojo es la de su patrona, Santa Justa. Y todo el pueblo se reunió este fin de semana para conmemorar su onomástica. Con los Tomillicos al frente de la banda musical, el público se animó a bailar pasodobles en el salón de Los Antruejos y a degustar la merienda que, como señalaba un vecino, se sufraga con la venta de rifas.

Con ese buen ambiente Santa Justa fue agasajada por los villandurgos y las villandurgas, que subrayan que son de La Carballeda.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents