Villanueva de Valrojo, baile y merienda a la salud de Santa Justa

Una de las festividades más entrañables para el pueblo de Villanueva de Valrojo es la de su patrona, Santa Justa. Y todo el pueblo se reunió este fin de semana para conmemorar su onomástica. Con los Tomillicos al frente de la banda musical, el público se animó a bailar pasodobles en el salón de Los Antruejos y a degustar la merienda que, como señalaba un vecino, se sufraga con la venta de rifas.

Con ese buen ambiente Santa Justa fue agasajada por los villandurgos y las villandurgas, que subrayan que son de La Carballeda.