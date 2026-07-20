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Puebla se solidariza con Azayca con una marcha este domingo

El donativo para participar es de 8 euros e incluye una camiseta de la marcha, agua y fruta para el recorrido

Presentación de los paseos saludables de Azayca

Presentación de los paseos saludables de Azayca / J. L. F. (Archivo)

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Araceli Saavedra

Puebla de Sanabria

La Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, Azayca, ha convocado un paseo solidario en Puebla de Sanabria este domingo a partir de las 10.00 horas. El recorrido partirá de la Chopera, en la orilla del río Tera junto al puente de San Francisco, para hacer un recorrido por el camino tradicional hasta la zona de Castellanos, con recorrido de vuelta al punto de partida.

El donativo para participar es de 8 euros que incluye una camiseta de la marcha, agua y fruta para el recorrido. Colaboran con este paseo solidario el Ayuntamiento de Puebla, la Fundación Caja Rural y la cooperativa Cobadu.

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