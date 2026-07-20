Un documental da visibilidad al sacrificado trabajo de las lavanderas: "Lavaban de rodillas y a ras de río"

Con la proyección del documental “Las lavanderas de Soria”, dirigido por la periodista Nuria Peña, el centro Cívico de Otero de Sanabria abrió este fin de semana su ciclo cultural del verano. La presentación de este documental llenó el salón del centro de vecinos de Otero y de diferentes pueblos de la comarca. Y con esa canción que dice “que vengo de lavar, de lavar del río”, relata un trabajo “muy duro” y en el que “pagaban muy poco”.

El punto de partida para Nuria Peña es el colectivo de lavanderas arandinas, que han conseguido una visibilidad hasta ahora inexistente en su trabajo documental. Trabajaban de rodillas, con frío, calor, humedad, malcomidas, susceptibles de enfermar o con enfermedades que hoy serían enfermedades laborales.

“Las lavanderas de Soria” repasa la vida de este oficio que desempeñaban las mujeres. Estos trabajos estaban mal considerados por la sociedad de finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Con el testimonio de esas últimas lavanderas, nonagenarias, y sus hijas y nietas que las acompañaban hasta el río y los lavaderos (muchas veces precarios), se pone en valor su trabajo.

Era un trabajo sacrificado que desempeñaban mujeres vulnerables, viudas, madres solteras o con maridos enfermos o vagos. Mujeres que tenían que ganarse el sustento. Curiosamente fundaron la primera hermandad solidaria, lo que equivaldría a un sindicato obrero de hombres, que se movilizó para exigir mejoras, ayuda y apoyo mutuo cuando enfermaban o morían y dejaban huérfanos.

En el coloquio posterior las similitudes con la comarca de Sanabria se reflejó en una frase de Nuria Peña: “También lavaban de rodillas y a ras de suelo”. Se arrodillaban en banquillas y lavaban directamente en ríos y arroyos. Entre los testimonios comarcales destaca que las mujeres fabrican su propio jabón con sosa y grasa, en unos casos era aceite usado y en otros grasa de origen animal o unto rancio. La manera de banquear era tendiendo la ropa al sol pero no era costumbre utilizar ceniza y agua hirviendo para blanquear. La ropa se llevaba a río y traía de vuelta a casa en cestos o baldes de zinc, un trabajo pesado y fatigoso.