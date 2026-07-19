Tejedoras a la sombra del Castillo de Puebla de Sanabria

La Plaza del Castillo de Puebla de Sanabria se convirtió este sábado en lugar de encuentro de las tejedoras de diferentes pueblos de la comarca, de Santa Colomba de Sanabria a Paramio, e incluso desde Zamora y Fuentesaúco, de la asociación la IAIA y del Serano de Puebla, dentro de las actividades del Verano Cultural de la Villa. Con paciencia y laboriosidad mujeres y también algunos hombres recuperaron los trabajos de la lana, desde “espir” (abrir la lana), cardar, hilar con huso o fuso y rueda.

Un trabajo de “volver a recordar” lo que aprendieron de sus abuelas y madres, como reconocía alguna de las participantes. Se tejía de todo, desde la ropa interior, hasta las chaquetas y jerséis. Se tejía y se cantaba y se contaban anécdotas, como aquella ve que a una de las mayores, siendo niña, se le soltó la risa cuando vio a su hermano rezar casi a voz en grito en plena labor y le atizaron con el huso.