En libertad con cargos el imputado por los incendios de San Ciprián de Hermisende: Es un trabajador de la cuadrilla de Tragsa

El Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria ha decretado libertad con cargos y sin fianza para el vecino de San Ciprián de Hermisende, de 31 años, detenido por los agentes de Seprona de la Guardia Civil como presunto autor de los delitos de incendio e incendio forestal.

El encausado, D.R, permaneció casi 48 horas en el cuartel de la Guardia Civil hasta que pasó a disposición judicial este domingo a las nueve de la mañana. El acusado se negó a declarar en su comparecencia ante el juez y salió poco antes de las 11 de la mañana tras su paso por el juzgado.

El sospechoso, que reside desde hace poco tiempo en el pueblo, es trabajador de una de las cuadrillas de la empresa Tracsa y trabajó en el Ayuntamiento de Hermisende dentro del programa público de empleo para trabajadores en paro, Dinamiza. Desde el mes de junio, cuando comenzaron los incendios, se desplegó un operativo de vigilancia de 24 horas sobre la zona para localizar a la persona que estaba provocando los fuegos en la zona. Se le atribuyen presuntamente 15 fuegos, dentro del casco urbano con riesgo para las personas y las viviendas, y en la zona forestal. Al parecer, este individuo ya ha tenido otros problemas con la Justicia fuera de la Comunidad.

La segunda persona investigada, de 32 años y vecino de Cobreros, es compañero de la cuadrilla de la persona imputada, aunque todavía no hay cargos ni ha prestado declaración en el Juzgado de Instrucción.

El vecindario de San Ciprián de Hermisende recibió primero con sorpresa la noticia de la detención de este joven, que reside desde hace pocos meses en el pueblo, y segundo con preocupación al saber que queda en libertad y regresar a casa. El vecindario confía en que se mantenga algún tipo de vigilancia sobre su convecino.