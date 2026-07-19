Un hombre queda atrapado tras salirse de la vía con su turismo en la A-52, en Palacios de Sanabria
El accidente se ha producido en el kilómetro 78, sentido Galicia, y ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos de Rionegro del Puente y una UVI móvil de Sacyl.
Un varón de mediana edad ha resultado herido este domingo tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en la Autovía A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. El vehículo ha terminado en la mediana y el conductor ha quedado atrapado en el interior.
Amplio operativo de emergencias
El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 10:53 horas, informando del siniestro ocurrido en el kilómetro 78 de la A-52, sentido Galicia.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Rionegro del Puente y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para atender al herido.
Emergencias Sanitarias informa de que la UVI móvil ha atendido al herido de este accidente en Palacios de Sanabria, pero no ha requerido de ser trasladado al hospital.
- Se vende gasolinera en Zamora por jubilación: se busca inversor que valore el potencial
- El ciervo Tomás se fuga del Casal y vuelve a la sombra de Linarejos: 'En el pueblo cabemos todos
- Tres detenidos en Fontanillas de Castro tras huir de un control policial en A Coruña
- Los implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 años
- A la venta un hotel que parece sacado de una telenovela en un pueblecito de Zamora: oportunidad única
- El incendio que amenazó a Rábano de Aliste comenzó en una tierra que se estaba cosechando en Sejas
- Lírica despedida a 34 años de servicio pastoral del sacerdote Agustín Chillón en Peleas de Abajo
- Accidente de fauna en Sanabria: un suma y sigue