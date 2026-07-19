Un varón de mediana edad ha resultado herido este domingo tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en la Autovía A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. El vehículo ha terminado en la mediana y el conductor ha quedado atrapado en el interior.

Un hombre queda atrapado tras salirse de la vía con su turismo en la A-52, en Palacios de Sanabria / Araceli Saavedra

Amplio operativo de emergencias

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 10:53 horas, informando del siniestro ocurrido en el kilómetro 78 de la A-52, sentido Galicia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Rionegro del Puente y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para atender al herido.

Emergencias Sanitarias informa de que la UVI móvil ha atendido al herido de este accidente en Palacios de Sanabria, pero no ha requerido de ser trasladado al hospital.