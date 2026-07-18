Galende, un museo de arte en sus calles

Las calles de Galende se han llenado de arte y color dentro de la actividad “Decoramos el Pueblo”, dentro del programa del Verano Cultural organizad por la Asociación Cultural San Mamés. Casi un centenar de obras están instaladas por diferentes puntos de la geografía urbana desde el pasado 15 de julio.

La actividad ha sido posible gracias a la generosa y altruista colaboración de Concha García Palmero, vecina muy querida de Galende y gran amante de la pintura, que ha donado cerca de 90 pizarras decoradas por ella misma con motivos inspirados en el paisaje, las tradiciones y la vida cotidiana de nuestro entorno. Sus obras, realizadas con gran sensibilidad artística, reflejan escenas que evocan la belleza natural y el patrimonio cultural de Sanabria.

Los miembros de la Asociación Cultural San Mamés, junto con vecinos colaboradores, se encargaron de distribuir y fijar las pizarras en las fachadas y rincones del pueblo, integrándolas de forma armoniosa en la arquitectura tradicional de Galende. El resultado es un singular museo al aire libre en el que el visitante va descubriendo, paso a paso, pequeñas obras de arte que dialogan con el paisaje y con la memoria del lugar.

Esta iniciativa es también un reconocimiento al compromiso desinteresado de quienes, como Concha García Palmero, contribuyen con su trabajo y su ilusión a enriquecer la vida cultural del pueblo y a conservar su identidad.

Desde la Asociación Cultural San Mamés “invitamos a todas las personas que estos días disfrutan del verano en Sanabria, así como a quienes nos visitan, a pasear por las calles de Galende y descubrir estas delicadas pinturas sobre pizarra, que convierten cada rincón del pueblo en una pequeña sorpresa artística. Porque, en ocasiones, el mejor museo no tiene paredes: es un pueblo que comparte con orgullo el talento y la generosidad de su gente”.