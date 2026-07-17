Un sello de oro, el botín de un nuevo robo en Sanabria por el “apretón” de manos cariñoso

Un vecino de Peque de 84 años sufrió el robo de un sello de oro por el método del abrazo cariñoso, en este caso fue por un apretón de manos. Los hechos ocurrieron este jueves cuando este vecino octogenario volvía de dar un paseo, sobre las 11:30, y una mujer joven se le acercó para preguntar por una persona.

Este vecino que reside en Peque pero no es del pueblo y no conoce a todo el vecindario, contestó que no sabía porque no era del pueblo, pero indicó a la joven a otro vecino que se encontraba cerca para que le diera la información. La calle donde se encontraban no es una vía muy transitada a esas horas.

En el momento de despedirse le dio un fuerte apretón de manos, momento en que le robó el sello de oro que llevaba. La mujer iba sola aunque familiares del octogenario no descartan que hubiera otra persona para facilitar la huida tras el robo. El afectado ha denunciado el robo ante el cuartel de Mombuey.

Vecinos de Peque notaron el día anterior la presencia de un vehículo pequeño de color azul eléctrico, con un hombre y una mujer delante y al parecer un menor en el asiento trasero, circulaban por la misma calle donde se produjo el robo. El mismo día del robo otra vecina de Peque vio el mismo vehículo entre 11:00 y 11:30 por la misma zona.

En Peque ya se produjo otro robo, o intento de robo, en un domicilio hace un mes aproximadamente, cuando otro vecino mayor estaba en la calle y se acercó una persona a preguntar algo. El hombre sospechó y volvió a casa. A los pocos días, sus familiares descubrieron en la planta superior una mesilla revuelta, como si hubiera entrado alguien a robar y hubiera tenido que salir corriendo. En este domicilio, al parecer, no echaron nada en falta.

En estos casos, la recomendación es mantener la distancia con desconocidos y evitar el contacto afectuoso, y cerrar las puertas de casa cuando se sale para dar un paseo, ir al huerto, o desplazarse fuera de la vivienda. Estos ladrones se aprovechan además de la vulnerabilidad de las personas mayores.