Los mayores de Sanabria, precavidos ante el algoritmo: la Guardia Civil imparte un taller de ciberseguridad en Puebla

El cabo primero de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Víctor Ratón, impartió un taller para adultos sobre “Riesgos de internet y consejos de ciberseguridad” dentro del Programa Mayor. Al taller solicitado por la Asociación Española Contra el Cáncer de Sanabria, en el salón de las mujeres de Puebla, asistió un grupo de mujeres de la comarca. El resumen para todos los usuarios es “precavido ante el algoritmo”.

Zamora es una provincia “puntera en Ciberseguridad” precisamente por la labor de divulgación a través de los programas Plan Director y Plan Mayor desarrollados desde la Comandancia, que abarca desde centros escolares hasta entidades públicas y culturales, asociaciones, etc. La ciberseguridad “es un proceso” así se está impartiendo charlas desde niños de 3 años hasta abuelos, adaptadas lógicamente a cada edad.

Víctor Ratón precisó que se trata de “evitar las estafas y evitar la victimización secundaria de nuestros mayores los que les hemos impuesto el uso de las tecnologías y bastante hacen con usarlas” frente a los más jóvenes que son nativos digitales. Ante una estafa los mayores sufren precisamente consecuencias secundarias del entorno familiar. En lugar de reprender lo importante “es ayudar. Que lo intenten y vamos a apoyarlos y que nos les pase nada”.

Agente de la Guardia Civil durante la charla impartida / Araceli Saavedra

El mundo de internet y las redes sociales es muy complejo, con millones de usuarios y con plataformas y empresas tecnológicas que acumulan toda la información de los usuarios y que en unos casos cooperaran y en otros, como TikTok, que no cooperan identificados como “servidores antibalas”.

En el uso de teléfonos móviles el primer paso es “ponérselo difícil” con el bloqueo del terminal bien con contraseñas que no sean sencillas o bloqueo biométrico, o combinando ambas. “Todo se puede jaquear” reconoció el cabo Ratón. Uno de los principales objetivos de los estafadores son las cuentas bancarias y las estafas telefónicas.

Ante cualquier llamada, dado que se pueden clonar las voces y los propios números de teléfono, asegurarse directamente llamando a la entidad bancaria o la compañía que se trate y siempre llamando al número conocido. “No fiarse de la voz ni fiarse del número. Colgar y volver al sistema analógico, llamar por teléfono al banco”. En las estafas donde un familiar “llama para pedir dinero” utilizar “palabras clave”. Ante correos desconocidos nunca pinchar los enlaces que aparecen, siempre seguir el consejo de volver al método analógico.