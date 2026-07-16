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El ciervo Tomás es un peligro en las calles de Linarejos

El animal, que lleva dos años visitando esta localidad, ya ha sido capturado y trasladado a su hábitat natural

Ciervo &quot;Tomás&quot;

Ciervo "Tomás" / Cedida

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Araceli Saavedra

Los vecinos de Linarejos se despertaron sobresaltados este jueves por un amplio e inesperado despliegue de Agentes de Seprona y de Medio Ambiente en el interior del casco urbano. Los efectivos buscaban a “Tomás” el ciervo que desde hace dos años vive en el pueblo, a refugio entre los humanos frente a los lobos que merodean por el territorio.

La primera alerta para los vecinos fue que “lo están buscando, vienen a fusilarlo” aunque en el trascurso de la mañana se fue clarificando todo el asunto. El propósito era adormecerlo y evacuarlo del pueblo. Tomás es un peligro, es un macho bien armado que no deja de ser un animal salvaje que buscó refugio en el pueblo.

Hace dos años el potente macho apareció en las calles del pueblo huyendo o buscando refugio a causa de una lesión en la pata delantera izquierda, inflamada y que le impedía caminar bien. Aquí ha permanecido, entre los jardines, las calles, los vecinos y las fincas del entorno, ”se ha hecho a la gente”. No teme estar entre los humanos como contrapunto al lobo, su principal depredador.

Agentes de la Guardia Civil y efectivos medioambiantales una vez capturado el ciervo

Agentes de la Guardia Civil y efectivos medioambiantales una vez capturado el ciervo / Cedida

Y surgió el siguiente problema “viene gente de fuera a ver al ciervo, a hacerse fotos con él, a acariciarlo”. Entre los últimos visitantes de Puebla “una pareja con dos niños” acercándose peligrosamente al animal “pasándole la mano por encima”. Se han acercado personas de Benavente, de Zamora, de los pueblos de la Sierra de la Culebra. El animal se pasa el día dentro del pueblo para deleite de los visitantes y para preocupación de los vecinos por si algún día hay algún percance.

El susto esta mañana de jueves fue mayúsculo “vienen a matarlo”, cuando el interés de los vecinos es que lo adormezcan y lo reintegren a su hábitat pero lejos. Y explicando la situación se aclaró todo, incluso el mejor momento para atraparlo tras una noche de correrías del venado por la sierra y de regreso a casa para sestear a la sombra. Nadie quiere que se repita la decapitación de “Carlitos”.

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Al final de esta mañana el ciervo "Tomás" ha sido capturado y la tranquilidad ha vuelto al pueblo de Linarejos

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