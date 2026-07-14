Un nuevo incendio nocturno arrasa 6 hectáreas de matorral en San Ciprián

Un nuevo incendio vuelve a sorprender a los vecinos de San Ciprián. El último foco, declarado en la noche de ayer lunes, obligaba a movilizar a una docena de medios de extinción hasta el conocido como paraje As Rozadas próximo al paso de la carretera ZA-L-2698.

Casi 20 horas de trabajo han hecho falta para que los medios dieron por extinguido el fuego a las 18 horas de este martes. En la zona continuarán las labores de refresco que han movilizado cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer y tres agentes medioambientales dentro del operativo de la Junta de Castilla y León a la que se han sumado apoyos adicionales.

El fuego ha afectado a una superficie de 6,28 hectáreas de matorral, área que ahora será examinada para determinar las causas del origen que inicialmente apuntan a la mano del hombre, en línea con la oleada de incendios intencionados que traen de cabeza a los vecinos de la localidad.

Tal y como publicó LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, la localidad ha sufrido hasta inicios de julio media docena de fuegos y varios conatos que los vecinos califican de intencionados. La preocupación es notable en una localidad que habitualmente cuenta con 11 residentes, algunos de avanzada edad.

A diferencia de ocasiones anteriores, este incendio se ha declarado a una mayor distancia del núcleo urbano, lo que lleva a sospechar que no sea obra del mismo pirómano. Unas sospechas que, en todo caso, deberán esclarecer la unidad del Seprona de la Guardia Civil en el marco de las investigaciones para tratar de identificar al presunto responsable o responsables.