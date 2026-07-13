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La N-631, Zamora-Sanabria, se corta dos semanas desde el cruce de Villardeciervos hasta el Empalme

La obra empieza el miércoles, aunque se permitirá circular por la zona el fin de semana

N-631 a la altura del cruce con Villardeciervos, donde se cortará la vía a partir del miércoles.

N-631 a la altura del cruce con Villardeciervos, donde se cortará la vía a partir del miércoles. / JOSE LUIS GARCÍA

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El Ministerio de Transportes prevé el corte en la N-631 desde el punto kilométrico 51+600 (cruce de Villardeciervos) al pk 55+000 (Enlace A-52, a la altura del Empalme) desde las 9:00 horas del miércoles 15 hasta las 13:00 horas del viernes 17, y desde las 9:00 del lunes 20 hasta las 13:00 del viernes 24. Es decir, estará cortada la carretera N-631, la principal vía de unión entre Zamora y Sanabria desde el miércoles durante lo que resta de semana y la siguiente, aunque sí se podrá circular el fin de semana.

Puntos de la red donde estará señalizado el corte de tráfico

Puntos de la red donde estará señalizado el corte de tráfico / Cedida

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, indicó que "lo que se va a intentar es que la capa de rodadura esté echada en todo lo que falta antes del 1 de agosto para que la carretera quede libre, por supuesto" desde ese mes.

"Estamos hablando con la empresa y nos dice que hay posibilidades y se va a hacer todo lo posible para terminar esa parte, aunque queden algunos trabajos de señalización, etc. Pero lo que es la capa de rodadura estará echada en la totalidad de la carretera".

Desvío alternativo propuesto por el Ministerio de Transportes, por Benavente

Desvío alternativo propuesto por el Ministerio de Transportes, de Sanabria a Zamora por Benavente / Cedida

El alto cargo indicó que la obra de esta carretera "ha pasado por necesidades. Una es un proyecto modificado que ahora a la larga viene bien porque vamos a actuar sobre los 57 kilómetros de la carretera. Y después también hubo una cesión del contrato a Exfamex y, bueno, lo que esperamos" es que quede bien. "Es una obra que es verdad, que está durando, que es verdad también que el Gobierno de España ha dedicado millones de euros a ella".

Desvío alternativo Zamora-Sanabria por Benavente

Desvío alternativo Zamora-Sanabria por Benavente / Cedida

En esta ruta se ejecuta la obra de arreglo de la carretera, y otra de detección y control de fauna salvaje, por lo que se ha tenido comunicación con los alcaldes afectados con el fin de dar a conocer las actuaciones y evitar los máximos inconvenientes posible. El subdelegado dijo que no ha sido posible hacer la obra antes del verano, cuando más tráfico tiene la vía.

"Comprendemos el malestar, pero cuando hay un cambio o cesión del contrato siempre hay una burocracia que a veces no se puede controlar. Estoy de acuerdo con el enfado, pero no se ha podido hacer de otra forma, me dice la Unidad de Carreteras. Lo que vamos a intentar es minimizar todo lo posible los efectos negativos que pueda tener el corte de carretera y, por supuesto, no aumentar el riesgo de seguridad vial, mantener la seguridad vial y hacer un esfuerzo para que la carretera esté terminada antes del 1 de agosto, porque ahí sí entraríamos ya en otro tipo de problemas".

El alto cargo dijo que el corte es necesario, ya que los trabajos no se pueden hacer dando paso alternativo por un solo carril. "Los técnicos de la Unidad de Carreteras me dicen que no hay otra alternativa y, por ahí, los técnicos solo se tienen que poner en ese tema".

Yo solo les he dicho "que era bueno que se tuviera la población informada. El corte empieza el miércoles".

Alternativa no oficial por carreteras autonómicas y provinciales

Alternativa no oficial por carreteras autonómicas y provinciales / J.N.

Las alternativas de tránsito propuestas por la Unidad de Carreteras para el tráfico entre Sanabria y Zamora optan por el desvío por Benavente, a través de las autovías A-52 y A-66. Pero el corte tiene consecuencias también sobre el tránsito local, por ejemplo el acceso de los pueblos de la zona al centro de salud de Mombuey o el paso del autobús de línea que recorre las localidades de la comarca y que, lógicamente, no puede irse hasta Benavente.

En este caso existen alternativas de tráfico por la red provincial y autonómica, como tomar el cruce de la N-631 a Villardeciervos y de allí coger la carretera de Codesal, Sagallos, Manzanal de Arriba, Sandín y por Entrepeñas salir a la N-525 y por esa vía llegar a los pueblos de Sanabria o Carballeda o bien buscar el enlace más próximo a la autovía, bien en Mombuey o en Otero.

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"Vamos a ver cómo podemos hacer no solo el acceso a las grandes vías, sino toda la relación de la comunicación en la comarca", señaló Ángel Blanco, con referencia específica al centro de salud de Mombuey o el coche de línea. "Vamos a ver cómo podemos hacer todo para causar el mínimo daño posible".

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