Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un plan a medida para cada negocio: así será el nuevo servicio de mentorización de la Diputación de ZamoraEl Zamora CF y Roberto Aguirre vuelven a verse las carasLa única panadería de Tábara hornea su última hogaza tras 42 años de servicio: "Pili y Luis han sido el alma de El Carbajalino"Hemeroteca | ¿Cuándo fue el último eclipse solar total vivido en Zamora?
instagramlinkedin

Balance de la concentración de Sanabria: Más de 20.000 personas, miles de motos y contados incidentes

El subdelegado del Gobierno realiza una valoración positiva del desarrollo del encuentro, que obligó a reforzar la vigilancia de la Guardia Civil

Durante la concentración se registraron 15 resultados positivos por ingesta de alcohol y se incoaron cinco expedientes por tenencia de drogas

Efectivos de la Usecic de la Guardia Civil en la concentración motera.

Efectivos de la Usecic de la Guardia Civil en la concentración motera. / Araceli Saavedra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. J. Cachazo

Más de 20.000 personas, miles de motos y un balance de seguridad vial y ciudadana "muy positivo". Estos datos se desprenden de la valoración realizada este lunes por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, sobre el desarrollo de la XXXII Concentración Internacional del Lago celebrada en Sanabria desde el pasado viernes, en la que la asistencia "ha sido masiva".

Destacó Blanco el "esfuerzo" realizado por la Guardia Civil de Tráfico durante la concentración motera, en la que más de 22 patrullas velaron por la seguridad de los participantes y de los vecinos, al margen del trabajo desarrollado por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y del Puesto de Puebla de Sanabria.

Durante la concentración se han realizado un total de 1.159 controles de alcohol, de los que 15 han arrojado un resultado positivo. Del mismo modo, se han llevado a cabo controles de velocidad y de los más de 3.400 vehículos supervisados, 17 circulaban por encima del límite.

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno destacó que durante la concentración motera se han incautado tres navajas, se han incoado cinco expedientes administrativos por tenencia de drogas y se ha tramitado un expediente administrativo por "desconsideración" a la autoridad.

Noticias relacionadas y más

A pesar de la masiva asistencia de aficionados a la concentración motera, como remarcó Blanco, el mayor volumen de desplazamientos por las carreteras de la provincia no ha tenido una incidencia negativa en los datos de siniestralidad vial. En este punto, recordó que el primer fin de semana de julio se registraron un total de 29 accidentes con tres heridos leves, mientras que en el que se ha celebrado la concentración se contabilizaron 14 siniestros con dos heridos leves.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  2. Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
  3. El ciervo Tomás se fuga del Casal y vuelve a la sombra de Linarejos: 'En el pueblo cabemos todos
  4. Tres detenidos en Fontanillas de Castro tras huir de un control policial en A Coruña
  5. Un turismo se sale de la vía en Entrepeñas y aparece sin ocupantes
  6. Varios ciclistas resultan heridos en Zamora en una jornada aciaga en Castilla y León
  7. El incendio que amenazó a Rábano de Aliste comenzó en una tierra que se estaba cosechando en Sejas
  8. Leticia Miano, escultora zamorana en Carrara (Italia): “De Sayago me llevo la lección del esfuerzo y el poder del trabajo”

Obras de Velázquez, Goya, o Rubens: el reclamo turístico para reactivar Sanabria tras los incendios

Cuenta atrás para recibir a miles de motoristas en la Concentración Internacional de Sanabria

Cuenta atrás para recibir a miles de motoristas en la Concentración Internacional de Sanabria

Las motos comienzan a rugir en una Sanabria pasada por agua

Las motos comienzan a rugir en una Sanabria pasada por agua

Sanabria abre los brazos a sus nuevos vecinos: los cuadros de El Prado

Sanabria abre los brazos a sus nuevos vecinos: los cuadros de El Prado

La parada de dos líneas de autobús en la estación de Otero mejorará la accesibilidad al AVE en Sanabria

Lleno total en la noche más larga y emotiva de la concentración de motos en Sanabria

Lleno total en la noche más larga y emotiva de la concentración de motos en Sanabria

5.000 motos llenan el verano de Sanabria: Colgado el cartel de completo en rutas y exhibiciones de la concentración

5.000 motos llenan el verano de Sanabria: Colgado el cartel de completo en rutas y exhibiciones de la concentración

Usuarios del AVE en Sanabria aplauden que dos líneas de autobús paren en la estación de Otero

Usuarios del AVE en Sanabria aplauden que dos líneas de autobús paren en la estación de Otero
Tracking Pixel Contents