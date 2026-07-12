Lleno total en la noche más larga y emotiva de la concentración de motos en Sanabria

Los participantes y la organización de la XXXII Concentración Internacional de Motos Lago de Sanabria tributaron un sentido homenaje a Rosa Ana Ríos Muriel, quien fuera bombera y Agente Medioambiental en el parque natural sanabrés.

La ofrenda floral en el monumento de la rotonda del Mercado estuvo dedicada a todos los moteros fallecidos y especialmente a su memoria, entregada por un familiar de Rosa Ana ligado a la concentración.

Así comenzaban los actos estelares del sábado noche, punto álgido de la concentración, con la antorchada que llevó a un número incalculable de motos y participantes hasta la explanada de la playa de Los Arenales.

GALERÍA | Sanabria vive una noche mágica durante la concentración de motos / Araceli Saavedra

El gran espectáculo nocturno de 3.000 antorchas fue foco de atención para el público que se congregó en El Puente para ver el paso de los participantes. La carretera llena y la plaza llena para asistir al espectáculo “Stount show” de Paulo Martinho, que no defraudó ni a sus incondicionales ni a la organización que llenaron el circuito de exhibición.

El lleno fue total para la actuación de "Top Líder", una vieja banda bien conocida del público sanabrés que arrasó con pop, rock y un despliegue de luz y sonido, con rachas de fuego. Entre las notas negativas, señalar el robo de dos altavoces y el equipo de control de la organización.