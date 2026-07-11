La parada de dos líneas de autobús en la estación de Otero mejorará la accesibilidad al AVE en Sanabria

La Junta de Castilla y León atenderá una demanda de los viajeros del AVE que recalan en la estación de Otero y de los vecinos de la comarca de Sanabria, con la reordenación del transporte público por carretera en la comarca para garantizar una intermodalidad real con el tren.

En concreto, la medida adoptada se basa en la modificación del itinerario de dos líneas regulares para establecer una parada estratégica en la estación de Sanabria AV, ubicada en Otero. Los nuevos recorridos y horarios entrarán en vigor este lunes, 13 de julio.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta consolida de este modo la estación de Otero de Sanabria como punto de parada en el itinerario entre Puebla de Sanabria y Zamora. Esta medida, acordada con los alcaldes locales, busca mejorar la accesibilidad a la alta velocidad para los habitantes de la zona, reduciendo la necesidad del vehículo privado.

La reestructuración del servicio, según destaca la Junta, tendrá un impacto positivo directo para los habitantes de más de 20 municipios de la comarca de Sanabria. Las líneas afectadas por esta mejora de accesibilidad son las rutas Ribadelago–Zamora y Puebla de Sanabria–Benavente, que a partir de este lunes se desviarán hasta la infraestructura ferroviaria de Otero. De esta manera, se facilita a los vecinos un enlace directo, cómodo y ágil con la red de alta velocidad, evitando la obligatoriedad de depender del vehículo privado.

Colaboración

La puesta en marcha de estas mejoras de movilidad ha sido posible gracias a la aceptación y estrecha colaboración de las empresas concesionarias del servicio, Julio Fernández y Viva Santander, operadores de transporte que han trabajado de forma coordinada con la administración autonómica para adaptar las rutas de manera eficiente.

Para asumir este nuevo recorrido sin perjudicar a los viajeros que se dirigen a Benavente, Zamora u otros puntos del trayecto, la Junta ha coordinado un ajuste horario que consiste en adelantar la salida de ambos autobuses en diez minutos. Gracias a esta planificación, el tiempo empleado en el desvío hacia la estación queda totalmente absorbido, garantizando que los usuarios lleguen a sus destinos exactamente a la misma hora de siempre.

De forma paralela, la Junta ha reajustado los horarios para adaptarlos a la situación actual del servicio ferroviario. Tras recuperarse el tren madrugador de las 7.00 horas, el servicio de autobús que se había introducido el verano pasado provisionalmente a las 6:45 horas dejará de operar en esa franja. Para mantener el equilibrio de plazas y mejorar las opciones de movilidad, este autobús pasará a prestar servicio a las 15.00 horas, reforzando la oferta de transporte durante la tarde en sentido Puebla de Sanabria–Estación AV Otero de Sanabria–Zamora.

Con estas actuaciones, el Ejecutivo Autonómico avanza en su compromiso con la cohesión territorial, adaptando los recursos públicos de transporte a las necesidades cotidianas de los ciudadanos de Sanabria.