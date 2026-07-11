5.000 motos llenan el verano de Sanabria: Colgado el cartel de completo en rutas y exhibiciones de la concentración

Con cerca de 5.000 inscritos se cerraba el control de participación en la 32 edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria que ha colgado el cartel de completo en las rutas y en el espectáculo.

La plaza del Mercado se puso al rojo vivo con la presencia del numeroso público que asistió a una de las actuaciones estelares, Stunt Show de Paulo Martinho, con su eterna sonrisa entre gasolina, humo, neumáticos, fuegos y aplauso del respetable. Incendió la pista y dejó la marca de neumáticos en moto, quad y mini. Un aperitivo para el gran espectáculo de la noche.

Los cuatro jinetes del aire, Diogo Ribeiro, Greg Rowbottom, Ricardo Santos y Abraham Parra, surcaron con sus motos el cielo con la exhibición Freestyle Motocros desafiando la gravedad sin manos, con giros de 360 grados, saltos inverosímiles a decenas de metros del suelo sobre el público.

Medio centenar de kilómetros de curvas y paisajes para 3.000 moteros / Araceli Saavedra

Un centenar de participantes, incluida la "moto cero" se sumaron a la ruta solidaria que les trasladó hasta Braganza, recorriendo municipios como el de Cernadilla para superar los retos de Moteros Solidarios de León, en apoyo a la investigación de la enfermedad rara de Javier Carro Fontanilla y el Hospital 12 de Octubre.

Cerca de 3.000 participantes se sumaron a la ruta de carretera turística de montaña, programada por la mañana, desde El Puente de Sanabria hasta el puente del río Tuela en Hermisende en la 32ª edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria. Los participantes se recrearon en los 54 kilómetros de curvas y paisaje con un itinerario por las carreteras locales de Lubián y Hermisende, salvo un pequeño tramo por la nacional N-525 entre Puebla y Padornelo.

Araceli Saavedra

La participación fue multitudinaria con más de 10 minutos de salida desde la recta de la Plaza del Mercado, con los dos carriles ocupados por las motos. Y medio centenar de kilómetros por delante a buena velocidad despertando el interés de los vecinos de los pueblos, sorprendidos por la marcha.

"¿Cuántos sois?" preguntaban en la travesía de Hermisende, más transitada que nunca. Calle abajo otro grupo de vecinos disfrutó del paso de las motos. "A mí me ha gustado y mucho" reconocía una vecina. Unas 2.000 motos, rueda arriba o rueda abajo, pero cerca de 3.000 personas participaron de la marcha que sí cupieron en la explanada de la playa fluvial del río Tuela.

El Ayuntamiento de Hermisende premió el peaje de pasar por el puente. Decenas de kilos empanada que hubo que racionar bien para que llegaran para todos los moteros. Y debajo de los trajes de piloto, bañador ante la oportunidad de bañarse en las aguas del Tuela.