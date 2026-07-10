Las motos comienzan a rugir en una Sanabria pasada por agua

Los primeros inscritos en la 32 Concentración Internacional de Moto del Lago de Sanabria se acercaron desde las localizaciones más cercanas, alrededor de 200 kilómetros, desde urbes como León y Valladolid, pasando por Zamora. Una ruta “tranquila y parando para tomar algo en Zamora”. Para otros moteros “de madrugada evitando el calor” y desde Andalucía. La zona de acampada abría sus puertas antes de la hora señalada, en el campo de fútbol de Rabanillo en el Monte Gándara.

En esta nueva fiesta motera, la organización respalda la 3ª edición “Rodamos por una causa”, una ruta turística solidaria en apoyo a la investigación de enfermedades raras y para investigar la miopatía miofibrilar, una patología que padece el leonés Javier Carro Fontanilla que está siendo tratado en el Hospital 12 de Octubre. Esta ruta se desarrollará con un máximo de 100 participantes que podrán a prueba su orientación y pericia fotográfica siguiendo las indicaciones del rutómetro digital.

La tormenta sorprendía esta tarde a motoristas y conductores, los primeros buscando refugio en la gasolinera de Castro en la carretera Nacional 525, los segundos obligados a parar en plena A-52 ante la escasa visibilidad. Una inclemencia que obligaba a retrasar la ruta hasta el centro temático del Lobo Ibérico Félix Rodríguez de la Fuente.

Mientras, desde Cantabria Javi Lorenzo, del Museo de la Moto Antigua, aparcaba sus modelos clásicos de dos ruedas, el más antiguo del año 1954.

El grueso de los participantes hará su entrada en el punto de control de El Puente de Sanabria a lo largo del sábado, que abrirá el punto de control de inscripciones a las 10 de la mañana. Los amantes de las motos tienen este fin de semana un compromiso con Sanabria de extremo a extremo, porque de Robledo cambiarán el rumbo hasta Hermisende, 53 kilómetros, en la ruta turística a partir de las 11:45 de la mañana con salida desde El Puente.