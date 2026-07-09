Obras de Velázquez, Goya, o Rubens: el reclamo turístico para reactivar Sanabria tras los incendios

“En un lugar que renace” es la iniciativa impulsada conjuntamente por el Museo del Prado y la Diputación de Zamora, con el objetivo de incentivar las visitas a Sanabria y La Carballeda tras los incendios del pasado verano y relanzar el sector turístico, uno de los motores económicos de la zona.

Un total de 15 réplicas a tamaño natural de obras de arte que custodia el Museo del Prado se podrán admirar en 13 localidades de Sanabria y La Carballeda, mientras que “Lucha de San Jorge y el dragón” se exhibe en la plaza de Viriato de la capital como “enganche” para invitar a los zamoranos y a los turistas a descubrir el resto de la colección.

En la presentación de la iniciativa, el director de comunicación del Museo del Prado, Carlos Chaguaceda, subrayó que “si el Museo del Prado es grande es porque está en la calle” y porque conserva una colección que “pertenece a la humanidad”. Por este motivo, la pinacoteca tiene la obligación de “acercar” el arte a los ciudadanos y, aunque, en este caso no puede contribuir a la recuperación de los terrenos devastados por el fuego, sí puede ayudar a que Sanabria y La Carballeda resurjan de las cenizas a través de la cultura.

Destacó Chaguaceda que uno de los objetivos de la iniciativa es que los zamoranos y turistas recorran los pueblos en los que se han instado las réplicas de las obras de arte, en los que podrán comprobar que, aunque el fuego provocó daños, “la vida se recupera y continúa” y que todavía conservan parajes hermosos que pueden contemplarse. Así, “En un lugar que renace” pretende aportar una mirada diferente a los pueblos afectados por los incendios, que enlaza cultura, resiliencia y futuro, además de contribuir a poner en valor un entorno natural único que, en pleno proceso de recuperación, mantiene intacta su capacidad de emocionar a los visitantes.

Otro de los retos del proyecto es recrear la experiencia del museo al aire libre y, por este motivo, cada año el Prado sale a la calle. Así, como recordó Chaguaceda, hace dos años la iniciativa viajó a la comarca aragonesa de Belchite, en un “guiño” a la España Vacía, mientras que en 2025 el destino elegido fueron 11 localidades de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha afectadas por la Dana. Por último, expresó su deseo de que las personas que tengan la oportunidad de admirar las réplicas disgregadas por pueblos de Sanabria y La Carballeda “sientan la necesidad de ver los cuadros en el Prado y que el Museo es suyo”.

De izquierda a derecha, Chaguaceda, Faúndez, Solana y De la Parte presentan la iniciativa cultural. / Alba Prieto

En el acto de presentación de la iniciativa también ha participado Javier Solana, presidente del Real Patronato del Museo del Prado, quien se mostró “encantado” de regresar a Zamora, ciudad a la que volverá el próximo año para disfrutar de un ciclo de conciertos. Además, subrayó que la iniciativa “En un lugar que renace” contribuirá a divulgar la importancia del Museo del Prado en España, del que no dudó al afirmar que es el “más importante” de España y, con toda probabilidad, de Europa, además de incentivar las visitas a Sanabria y La Carballeda, en un “gesto” con sus pueblos y sus habitantes que, el pasado año, “sufrieron” y vivieron de cerca la devastación provocada por el fuego.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, agradeció la disposición de Carlos Chaguaceda, y de la zamorana Celia Guillarte, coordinadora de comunicación y asuntos corporativos, para hacer realidad una iniciativa que ha requerido meses de trabajo, pero que ya es una realidad en la provincia de Zamora. Faúndez calificó de “histórica” la colaboración entre el Museo del Prado y la Diputación de Zamora y recordó que la institución provincial custodia una serie de obras cedidas en “préstamo”, a la vez que remarcó que ambas entidades están abiertas a otras líneas de cooperación.

"Centro cultural de España"

Sobre “En un lugar que renace” precisó que contribuirá a posicionar a Sanabria y a la provincia de Zamora como “centro cultural” en el mapa de España, ya que permitirá a las personas que visiten Sanabria y La Carballeda admirar 15 réplicas de reconocidos artistas a tamaño real. El vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, destacó que con esta iniciativa parte de los “tesoros” que custodia el Museo del Prado se podrán admirar a través de réplicas a tamaño real en “uno de los rincones más maravillosos” de España, en alusión a Sanabria y La Carballeda.

Al margen de la obra “Lucha de San Jorge y el dragón” de Rubens, que ya se puede admirar en la plaza de Viriato de la capital, en Hermisende se exhibe una réplica de “La Anunciación” de Fray Angélico y “Cardenal”, de Rafael, en Lubián.

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“El quitasol” de Goya ya se puede contemplar en Ribadelago y “El sueño de Jacob” de Ribera en San Martín de Castañeda, mientras que en Galende se exhibe “Autorretrato” de Durero. La réplica de “Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra del peltre”, de Clara Peeters ha sido instalada en Trefacio; “La rendición de Breda” de Velázquez se muestra en El Puente de Sanabria y a Puebla han llegado dos obras: “El caballero de la mano en el pecho”, del Greco, y “Carlos V a caballo en la batalla de Mülhberg” de Tiziano. En Otero de Sanabria ha recalado “Santa Isabel de Portugal” de Zurbarán, en Asturianos se exhibe “La maja vestida” de Goya” y en Mombuey, Santa Cruz de los Cuérragos y Villardeciervos se pueden admirar las obras “Venus y Adonis”, de Veronés; “Felipe II” de Sofonisba Anguissola, y “Las Hilanderas” de Velázquez, respectivamente.