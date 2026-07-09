Cuenta atrás para recibir a miles de motoristas en la Concentración Internacional de Sanabria

La comarca de Sanabria se prepara para recibir, a partir de este viernes 10 de julio, a los miles de aficionados que participarán en la XXXIII edición de la Concentración Internacional de Motos, que tendrá lugar en El Puente.

La Asociación Motos Sanabria promueve la concentración que, durante tres intensas jornadas, volverá a combinar la pasión por las motocicletas con el turismo, la gastronomía, la naturaleza y la convivencia entre aficionados procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

En concreto, el programa de eventos incluye rutas mototurísticas por algunos de los rincones más emblemáticos de Sanabria y La Carballeda, exhibiciones de stunt y freestyle motocross con pilotos de primer nivel internacional, conciertos, sesiones de DJ, sorteos, actividades solidarias y la tradicional marcha de antorchas junto al Lago de Sanabria. Además, la organización ofrece a los participantes la posibilidad de seguir el partido de fútbol que este viernes disputarán España y Bélgica en una pantalla gigante que se instalará en la plaza de El Puente de Sanabria.

Preparativos de la concentración de motos que se celebrará en El Puente de Sanabria. / Cedida

Las inscripciones podrán realizarse durante el desarrollo de la concentración y darán acceso al pack oficial del participante y a todas las actividades reservadas para inscritos. Asimismo, la organización habilitará una amplia zona de acampada para facilitar la estancia de los asistentes durante todo el fin de semana.

La Asociación Motos Sanabria recomienda a todos los participantes respetar las normas de circulación durante las rutas, así como extremar las precauciones en carretera y utilizar siempre equipamiento homologado.

Del mismo modo, insta a los aficionados a seguir en todo momento las indicaciones de la organización y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que, durante los tres días de la concentración, los participantes disfruten de una cita que "promete emociones, compañerismo y kilómetros de experiencias inolvidables".