¿Sabes lo que es el 'weekend warrior', el patrón que siguen muchos deportistas después del verano y que puede ser perjudicial?

Septiembre está a la vuelta de la esquina. Y, con ello, el fin de las vacaciones para la gran mayoría. Es una gran minoría la que tiene sus días libres estivales en este mes, que marca la vuelta a la rutina: a nuestro hogar, al trabajo... y también al deporte.

Porque, en las vacaciones, la mayoría nos relajamos y dejamos un poco de lado esas sesiones de gimnasio o deporte que tenemos durante el resto del año. Aquí es donde entra en juego el conocido weekend warrior, un patrón en el que la actividad física se concentra en una o dos sesiones semanales.

Ojo, que seguir este patrón y reducir la actividad física no tiene por qué ser negativo. De hecho el ya mencionado como weekend warrior puede ofrecer grandes beneficios para la salud cardiovascular, similares a los de repartir el ejercicio a lo largo de toda la semana, siempre que se alcance el volumen recomendado, por lo que entrenar pocos días no constituye, en sí mismo, un problema.

El problema y riesgo aparece realmente cuando esa vuelta se convierte en un intento de compensar de golpe las semanas de menor actividad del verano, aumentando de forma brusca la intensidad o la duración de las primeras sesiones. Esto únicamente acarreará problemas. Y es un escenario muy frecuente en el mes de septiembre.

Según la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2024/25 solo el 12,9 % de quienes practican deporte lo hacen con mayor frecuencia durante las vacaciones, frente al 35,5 % que entrena más a menudo en periodos laborales.

Los músculos y los tendones no se fortalecen en el momento de entrenar, sino después, mientras el organismo repara y refuerza el tejido que acaba de exigirse. Ese proceso de reparación se llama síntesis de proteínas musculares en el caso del músculo, y permanece activo entre 24 y 48 horas tras cada sesión; en los tendones, donde el tejido se renueva más despacio, la síntesis de colágeno alcanza su punto máximo alrededor de las 24 horas y sigue activa varios días más.

Es precisamente ese margen, mientras el tejido todavía se está reconstruyendo, el que el organismo necesita antes de poder asumir con seguridad un esfuerzo similar. Cuando se llevan semanas con menos actividad, ese margen se reduce todavía más, así que intentar recuperar de golpe la duración, la intensidad y el volumen de antes del verano, en una o dos sesiones muy exigentes y seguidas, exige a músculos, tendones y articulaciones más de lo que están en condiciones de asumir, y eso es lo que favorece las sobrecargas y las lesiones.

También conviene tener en cuenta que tanto la adaptación a la rutina de ejercicio, así como la recuperación, pueden verse influidas por factores como el entorno hormonal, el tipo de entrenamiento y la carga acumulada. Algunas hormonas, como el estrógeno o la testosterona, participan de forma distinta en la reparación muscular, la inflamación y la adaptación al esfuerzo, lo que ayuda a explicar por qué la respuesta al ejercicio puede variar entre hombres y mujeres. Por eso, la vuelta al entrenamiento debe individualizarse al máximo.

"Cuando entrenamos de forma habitual, el organismo se va adaptando al esfuerzo de manera progresiva. Si durante varias semanas reducimos mucho la actividad, parte de esa mejora puede disminuir, pero no significa que todo el trabajo anterior desaparezca. Al volver a entrenar, el músculo puede recuperar capacidades que ya había desarrollado con más facilidad que cuando se consiguieron por primera vez. A eso nos referimos cuando hablamos de memoria muscular. El cuerpo mejora con estímulos repetidos y con la recuperación entre ellos, no sumando de golpe una cantidad de trabajo mayor”, explica la Dra. Daniela Silva, especialista en Medicina Interna y E-Health Medical Manager de Cigna Healthcare España.

Los expertos dan las claves para volver a la rutina deportiva... y 'sin' peligros

Ante la vuelta a la rutina y la falta de tiempo, los expertos señalan cuatro pautas para poder adoptar un patrón weekend warrior sin convertirlo en una forma de compensación: