La sexualidad en España cambia de paradigma: "Las libertades nunca han sido tan grandes, pero hay mucho trabajo pendiente", según los expertos

La sexualidad de los españoles vive una transformación profunda. Así lo refleja la II Encuesta Nacional de Salud Sexual, elaborada por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que actualiza por primera vez en 16 años la radiografía de los hábitos, experiencias y percepciones de la población. El estudio, realizado a partir de 9.009 entrevistas, dibuja un escenario complejo: aumenta la aceptación de la diversidad sexual, persisten problemas relacionados con el consentimiento y la prevención, y la satisfacción sexual se sitúa por debajo de los niveles registrados en 2009.

Uno de los datos que más atención ha generado es que el 28,2 % de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas no deseadas alguna vez en su vida (el 26,1 % de forma ocasional), frente al 13,6 % de los hombres. Además, tres de cada cuatro personas no utilizaron preservativo en su última relación sexual con penetración vaginal y el 62,3% reconoce no haberse realizado nunca una prueba del VIH.

Aunque nos queda muchísimo que avanzar, somos unos auténticos privilegiados y tenemos la oportunidad de disfrutar sexualmente cómo y con quién queramos" Nayara Malnero — Psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas

Sin embargo, para la psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas Nayara Malnero, estos datos deben analizarse con perspectiva. "Si observamos únicamente las cifras, tendríamos una visión muy negativa de la sexualidad, pero la realidad es que ha mejorado muchísimo”, explica. “Las libertades sexuales nunca han sido tan grandes como las que tenemos hoy por hoy, así como la capacidad de disfrute, de aprendizaje o de crecimiento personal y erótico. Aunque nos queda muchísimo que avanzar, somos unos auténticos privilegiados y tenemos la oportunidad de disfrutar sexualmente cómo y con quién queramos".

La satisfacción sexual ha disminuido en las últimas décadas

La encuesta también refleja una disminución de la satisfacción sexual. Actualmente, el 77,2% de la población asegura sentirse satisfecha con su vida sexual, frente al 85,8% que lo hacía en 2009. Para Malnero, esta reducción no implica necesariamente un empeoramiento de la vida íntima de los españoles. “Quizá ahora sabemos realmente qué es la satisfacción sexual. Antes podía interpretarse simplemente como no tener problemas o mantener relaciones con cierta frecuencia. Hoy entendemos que la sexualidad también implica bienestar emocional, conexión, crecimiento personal y felicidad”, señala.

Un aspecto que Malnero considera muy importante, al haber cambiado el punto de referencia con el que comparar. "Antes, a lo mejor le preguntabas a una persona de 60 años si estaba satisfecha sexualmente y si era una persona que quizá hace cinco que prácticamente no mantenía relaciones, pues sí, estaba satisfecho, porque recordaba tiempos pasados. Hoy por hoy, una persona de 60 sabe que le queda el resto de su vida por delante para mantener relaciones sexuales".

La especialista considera además que la forma de relacionarse ha cambiado de manera significativa en los últimos años. “Muchas personas han dejado de conocerse cara a cara para hacerlo a través de aplicaciones o redes sociales. Eso puede influir en determinadas habilidades sociales que antes se desarrollaban de manera más natural”, apunta.

El consumo de pornografía, el estrés y la presión social, principales problemas para la satisfacción sexual

Otro de los aspectos analizados por la encuesta es el consumo de pornografía. El estudio revela que el 71,9 % de los hombres y el 24,9 % de las mujeres han consumido este tipo de contenidos durante el último año. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, la cifra supera el 60 %.

Muchas personas utilizan el porno como modelo de referencia y terminan comparando su realidad con algo que no se parece a la vida real Nayara Malnero — Psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas

Malnero advierte que la pornografía puede convertirse en un problema cuando actúa como principal fuente de aprendizaje sexual. “Muchas personas utilizan el porno como modelo de referencia y terminan comparando su realidad con algo que no se parece a la vida real. Eso genera frustración e insatisfacción”, afirma.

La experta también pone el foco en el impacto que tienen el estrés y la presión social. "Vivimos en una sociedad que exige constantemente. Tener éxito profesional, una buena relación de pareja, una determinada imagen... Todo eso genera estrés, y el estrés es incompatible con una buena satisfacción sexual”, explica.

El uso del preservativo, uno de los retos pendientes

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el descenso o el uso irregular del preservativo, especialmente entre los más jóvenes. La psicóloga y sexóloga Nayara Malnero recuerda que España es conocida como "el país de la goma" por ser uno de los países europeos con mayor consumo de preservativos, pero advierte de una aparente contradicción: las tasas de embarazos no deseados en adolescentes y de infecciones de transmisión sexual continúan siendo elevadas. Para la experta, el problema no reside únicamente en la disponibilidad de métodos de protección, sino en la falta de una educación sexual eficaz. "Se habla mucho de estos temas en los medios, pero no en las aulas, y cuando se hace, muchas veces se plantea desde el miedo y no desde la conciencia o la autorresponsabilidad", explica.

Malnero considera que la educación sexual no puede limitarse a enseñar cómo colocar un preservativo, sino que debe abordar aspectos relacionados con el autocuidado y las relaciones afectivas. "Si tu pareja te dice que no quiere usar preservativo porque le corta el rollo, significa que no está cuidando de tu salud", señala. Además, recuerda que el problema no afecta únicamente a los jóvenes, ya que también se observa un aumento de infecciones de transmisión sexual entre personas mayores de 65 años que prescinden del preservativo al no existir riesgo

Hay mucho trabajo pendiente, pero también motivos para ser optimistas. Cada vez más personas quieren aprender, conocerse mejor y construir relaciones más sanas Nayara Malnero — Psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas

Frente a estas dificultades, la encuesta deja también señales positivas. La aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo se ha más que duplicado desde 2009. Hoy, el 88,1 % de la población considera que son tan respetables como las heterosexuales, frente al 41 % registrado hace 16 años. Además, el 91,1 % respalda que la educación sexual se imparta en las aulas.

Precisamente, Malnero considera que ahí se encuentra una de las claves para el futuro. “Hay mucho trabajo pendiente, pero también motivos para ser optimistas. Cada vez más personas quieren aprender, conocerse mejor y construir relaciones más sanas. Creo que estamos avanzando en la dirección correcta”, concluye.