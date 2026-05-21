¿Estamos preparados para la próxima pandemia? La OMS lanza una advertencia que enciende todas las alarmas

Recientemente, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha analizado el grado de anticipación y respuesta ante brotes epidémicos. El organismo hizo saltar todas las alarmas al reconocer que la humanidad está al borde de otra pandemia, peor que la del Coronavirus y que no estamos preparados globalmente para hacerle frente.

Para conocer la situación real de las enfermedades infecciosas en la actualidad, el doctor Diego García, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) explica el nivel de preparación de los países para controlar futuras epidemias.

La "posibilidad" de una nueva pandemia

Diego García es doctor especialista en Microbiología y colabora con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. En declaraciones a este periódico, explica que la OMS lleva mucho tiempo avisando de esta situación y que la pandemia del coronavirus marcó a los pasos que había que seguir. Para él, la organización quiere alertar sobre estos peligros porque: "Los países tienen que ponerse las pila".

En el caso de España en particular, va a ser fundamental para la llegada de futuros virus infecciosos la futura Agencia Estatal de Salud Pública, que dará más herramientas para controlar las consecuencias. El profesional pone en valor algunos de los métodos con los que contamos en el país, como las siete Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), pero todavía hay margen de mejora.

El Coronavirus marcó los pasos para futuras pandemias que puedan llegar / Freepik

El doctor también comparte con la OMS que las enfermedades infecciosas son más frecuentes en la actualidad, una situación que preocupa a muchas personas. Para García, estas circunstancias se deben a que "cada vez tenemos mas interacción con la naturaleza, con el medio ambiente y eso acaba interaccionando con más virus, puede haber mas amenazas que no controlamos, no estamos acostumbrados y no hay vacunas de todas estas infecciones".

A pesar de que el mensaje de la OMS pueda parecer alarmista y que es cierto que no sabemos las enfermedades infecciosas que pueden venir o su gravedad, hay formas de apaciguar las posibles consecuencias: "Es importante tener los mecanismos de vigilancia, comunicación y coordinación bien engrasados".

Los ciudadanos no pueden hacer mucho para prevenir la llegada de una nueva pandemia. "El ser humano está invadiendo espacios que antes no invadía, llegando a lugares en los que antes no tenía contacto, estamos en un mundo que cada vez se mueve mas y cada vez mas globalizado, culturalmente es difícil frenarlo", cuenta el doctor. Para Diego García, se puede controlar ese virus infeccioso en el momento en el que hay una alerta, pero es prácticamente imposible estar preparado para todo.

El especialista manda un mensaje tranquilizador para la población. Tras la pandemia del coronavirus, los ciudadanos tienden a alertarse cada vez que aparece un brote de una enfermedad infecciosa, por miedo a volver a vivir algo parecido, pero no tiene que volver a ocurrir. El doctor García explica que "cada vez se demanda mas información, nosotros cada vez detectamos más e informamos mas y cada vez hay más conciencia de lo que es el mundo de las enfermedades infecciosas", por eso tenemos sensación de estar cerca de otra pandemia, porque contamos con más herramientas y conocimientos que hace años.

Estamos en un mundo muy globalizado, lo que favorece que lleguen nuevos virus / Freepik

El doctor García recuerda que los profesionales que trabajan en las enfermedades infecciosas: "Estamos para poner contexto a los números para decir lo que es normal". Además, recuerda que cuando aparecen datos de un brote no tiene que ser algo de lo que preocuparse, lo importante es poner contexto de cada caso.

Brote de ébola en República Democrática del Congo y Uganda

Las últimas informaciones que han vuelto a preocupar sobre la posibilidad de una nueva pandemia son por el brote de ébola en países africanos, como la República Democrática del Congo y Uganda. Los datos de la OMS estiman que esta alerta ha dejado 179 muertos y 600 posibles infectados.

El doctor Diego García de la SEIMC está siguiendo muy de cerca los avances de este virus infeccioso y nos explica los detalles que complican su control. Para empezar, recuerda que muchos países africanos siguen envueltos en conflictos armados, lo que es una dificultad para cualquier tipo de tarea organizativa.

El especialista en Microbiología reconoce que la magnitud de este brote es grande, además de que se trata de una cepa nueva de la que no se tiene mucha información. Añaden que va a ser difícil de controlar, no solo porque se trata de zonas de difícil acceso, sino porque ahora empieza a llegar a ciudades más pobladas.

Un factor que hay que tener en cuenta en esta situación es la religión, con los velatorios y ritos de cada población. Son actos en los que el contacto es habitual y que puede ayudar a que se siga propagando.