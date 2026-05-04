Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la enfermedad que ha matado a tres personas en un crucero que se dirige a Canarias

Preocupación en la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y se dirige hacia Canarias. Hasta el momento, según las informaciones oficiales, han fallecido tres personas a bordo. “La OMS está al tanto de y apoyando un evento de salud pública que involucra a un buque de crucero que navega en el Océano Atlántico.

Hasta la fecha, se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus, y hay cinco casos adicionales sospechosos. De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, publicó el organismo en su cuenta de la red social X.

Hantavirus: una enfermedad muy poco frecuente

El síndrome pulmonar por hantavirus , es una enfermedad infrecuente pero grave, causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados, fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus.

Esta enfermedad se produce esporádicamente en personas que viven en áreas rurales y boscosas de Estados Unidos y otras partes del mundo . La infección por Hantavirus no se transmite de persona a persona, explican desde el Ministerio de Sanidad.

Archivo - Ratón positivo por hantavirus examinado en San Diego, EEUU (archivo) / Europa Press/Contacto/s44 - Archivo

Síntomas

Los síntomas comienzan entre una y seis semanas tras haber entrado en contacto con este virus.

Se presenta con síntomas generales como:

fiebre

malestar general

y dolores musculares

La mitad de los pacientes pueden experimentar:

dolor abdominal

cefalea

nauseas

y vómitos

A los pocos días, la infección progresa, apareciendo tos y dificultad respiratoria.

Consejos para evitar el contagio

Desde el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan: