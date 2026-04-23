Dra. Cristina Petratti: "Comer menos y moverse más es un mito perjudicial para las personas con obesidad"

En España, un 24% de las personas sufren obesidad. Una cifra alta que, como alertan los expertos, irá en aumento en los próximos años. Se prevé que llegará al 37% en tan solo una década. Más de 1.000 millones de personas viven con obesidad en el mundo, y se estima que la cifra superará los 2.000 millones para el año 2035.

Según nos explica la doctora Cristina Petratti, médica de familia y miembro de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), "no es una cuestión de decisión personal. Es una enfermedad crónica y multifactorial. Influyen factores como:

El entorno “obesogénico” (ultraprocesados baratos y accesibles)

El sedentarismo y el aumento del tiempo frente a pantallas

Factores genéticos y sociales

El aumento de la obesidad infantil".

La especialista, que acaba de publicar el libro Obesidades sin culpa. No es falta de voluntad. Es biología, señala que en los últimos años, la comunidad médica ha avanzado en la comprensión de esta enfermedad. Desde 2016, se reconoce la obesidad como una patología del tejido adiposo.

Esto significa que "no se trata solo de una acumulación de grasa, sino de un tejido que puede volverse disfuncional: se inflama, no se oxigena correctamente y libera sustancias que afectan a distintos órganos". Esta alteración está detrás de más de 200 enfermedades asociadas, como la diabetes tipo 2, la hipertensión o el hígado graso.

Archivo - Imagen de recurso de un hombre con obesidad. / Jan Woitas/dpa - Archivo

El peso de la báscula ya no es revelante

Todo esto se traduce en que "el peso en la báscula ya no es el único indicador relevante. Parámetros como el perímetro de cintura permiten detectar riesgos de forma más precisa", matiza la doctora Petratti. En mujeres, superar los 80 centímetros ya puede indicar un mayor riesgo cardiovascular; en hombres, el umbral se sitúa en torno a los 105 centímetros.

Uno de los mayores problemas, dice, es la simplificación del mensaje. "Durante años se ha reducido todo a 'comer menos y moverse más', pero esto no solo es insuficiente, sino que además genera culpa en el paciente".

El abordaje actual de esta patología, porque la obesidad sí es una enfermedad, pasa por un "tratamiento integral e individualizado".

Esto incluye cambios en la alimentación, actividad física -con al menos tres días de entrenamiento de fuerza-, apoyo psicológico y, en determinados casos, el uso de fármacos o incluso cirugía. “No existe una única solución válida para todos, cada paciente necesita un enfoque adaptado a su contexto y situación clínica”.

Ejercicios de fuerza para personas con sobrepeso u obesidad SEEDO-GO! es la plataforma digital de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) pensada para acompañarte en tu camino hacia una vida más activa. Los contenidos han sido desarrollados por el Grupo de Trabajo de Ejercicio Físico y Obesidad de la SEEDO con un propósito claro: hacer que la actividad física sea accesible, segura y eficaz, contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar en la vida diaria.

Muchas veces se llega tarde

Los nuevos medicamentos contra la obesidad, que funcionan imitando la hormona GLP-1, han supuesto un avance "importante". Están indicados en pacientes con un índice de masa corporal superior a 27 con comorbilidades (diabetes, hipertensión o asma) , o por encima de 30, ayudan a regular los mecanismos de hambre y saciedad.

La experta en obesidad recalca que "diversos estudios demuestran que estos medicamentos pueden reducir hasta en un 40% el riesgo cardiovascular, especialmente cuando se combinan con ejercicio físico".

Pero, la prevención sigue siendo una asignatura pendiente. "Vamos por detrás de la enfermedad; el daño biológico ya está hecho cuando intervenimos".

Sin embargo, el sistema sanitario también está en proceso de adaptación: cada vez hay más unidades especializadas y un enfoque multidisciplinar. "No se puede seguir culpabilizando a las personas por una enfermedad que es compleja y biológica".