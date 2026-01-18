Mata a una persona cada 6 minutos, afecta a todas las edades... pero se puede prevenir

Una de las patologías más frecuentes entre la población y también menos conocida es la trombosis. Es tan habitual que según los datos de los expertos está relacionada con 1 de cada 4 muertes que se producen en España. O dicho de otra forma, una persona muere en el mundo cada seis minutos a causa de la trombosis.

Pero hay más. Todos los años se diagnostican 10 millones de casos de esta enfermedad y el número de defunciones que provoca supera en conjunto a las causadas por accidentes de tráfico, SIDA y cáncer de mama.

En nuestro país. La trombosis tiene una incidencia de 154 casos por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose así, en la tercera causa de mortalidad cardiovascular tras el infarto de miocardio y el ictus.

La trombosis consiste en la formación de un coágulo de sangre o trombo en el interior de un vaso sanguíneo, lo que puede obstruir el flujo normal de la sangre, y puede afectar a pacientes de cualquier edad, aunque el riesgo se incrementa a partir de los 40 años.

El doctor Rodrigo Rial, cirujano vascular y jefe de servicio de esta área en el Hospital HM Torrelodones, asegura que “la trombosis venosa es más frecuente a medida que avanzamos en la edad. Este es sin duda uno de los factores más determinantes, ya que la esperanza de vida es cada vez más alta y eso provoca que la prevalencia aumente”.

Factores de riesgo que pueden provocar una trombosis

Además de la edad, hay otros factores que que aumentan el riesgo de sufrir una trombosis:

Tener sobrepeso.

El embarazo.

Tener una predisposición genética.

La falta de movimiento.

Y, sobre todo, el cáncer.

De hecho, la trombosis es la segunda causa de muerte en pacientes con cáncer, quienes tienen un riesgo entre 4 y 7 veces mayor de padecer esta enfermedad en comparación con el resto de la población.

El doctor Rial subraya que “1 de cada 5 casos de trombosis se da en pacientes con cáncer y uno de los motivos se debe a que algunos tratamientos con quimioterapia aumentan el riesgo de producir esta enfermedad”.

También hay otro grupo de población cuyo riesgo de trombosis aumenta respecto al resto y son los pacientes hospitalizados. En estos casos el riesgo es de padecer esta afección es el doble, aunque puede disminuir significativamente (entre un 50-60% menos) si se llevan a cabo medidas preventivas.

La trombosis es la tercera causa de mortalidad cardiovascular tras el infarto y el ictus.

Las graves consecuencias de tener una trombosis

Entre las consecuencias más graves que puede originar una trombosis, los especialistas destacan:

Los accidentes cerebrovasculares .

. Síndrome postrombótico : producido por una trombosis venosa profunda en las piernas, que causa dolor crónico, entre otros daños.

: producido por una trombosis venosa profunda en las piernas, que causa dolor crónico, entre otros daños. Afectación a distintos órganos como los riñones o los intestinos.

a distintos órganos como los Embolia pulmonar.

Infarto de miocardio.

Por tanto, resulta fundamental la detección a tiempo de esta afección con el fin de poder aplicar un tratamiento adecuado que evite este tipo de consecuencias graves.

Los tratamientos más habituales para evitar mayores consecuencias son:

Los anticoagulantes Los medicamentes trombóticos.

¿Cómo prevenir un trombo?

Existen muchos factores de riesgo que son modificables, es decir, se pueden cambiar para evitar el desarrollo de trombos en las arterias o las venas. Entre los más importantes están los relacionados con los estilos de vida: