Ardor de estómago durante el embarazo: ¿se puede aliviar?

El embarazo es un periodo lleno de buenos momentos, pero también de malos. Y es que entre el 17 y el 80% de las embarazadas sufren ardor de estómago durante la gestación. Este síntoma digestivo, llamado pirosis en términos médicos, es una sensación de ardor en la parte superior del sistema digestivo que alcanza hasta la faringe.

Normalmente, el ardor comienza a aparecer a partir del tercer mes de gestación, pero su incidencia es mayor en la recta final, cuando el útero presiona más el estómago. Y no, no significa que el bebé vaya a nacer con mucho pelo.

Pero ¿a qué se debe esta molestia digestiva?

El doctor Miguel Ángel Jiménez, jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitari Sagrat Cor explica que la acidez se debe a dos causas. Por un lado, al "un aumento de los niveles de la hormona progesterona que produce la relajación de la musculatura del esfínter esofágico, provocando que el ácido del estómago retorne hacia la faringe y ralentice el vaciado gástrico”.

Además del cambio hormonal, el reflujo también “es debido a la presión mecánica, sobre todo durante los últimos meses del embarazo cuando el tamaño del bebé comprime órganos como la vejiga, los intestinos y, por supuesto, el estómago".

Sus síntomas son muy molestos, frecuentes, intensos y afectan a la calidad de vida de las gestantes. Pero no deben ser un motivo de preocupación, puesto que rara vez la pirosis conlleva complicaciones importantes.

Aumentar el consumo de agua entre horas alivia la piriosis.

¿Hay alguna forma de aliviar la acidez durante el embarazo?

Para algunas mujeres la acidez no resulta molesta en exceso, pero para otras supone una carga. Afortunadamente, existen algunas maneras para reducir las molestias que propone el doctor Jiménez:

Más comidas al día, con menor cantidad de alimentos. "Se recomienda que se fraccionen los alimentos y se tomen de forma más frecuente. Es decir, ingerir pequeñas cantidades más repartidas a lo largo del día con una frecuencia aproximada de dos horas. De esta manera se conseguirá disminuir la acidez y esa sensación de vómito”, explica el ginecólogo.

El agua, la mejor bebida. “Aumentar la ingesta de agua e intentar evitar alimentos irritantes como el café, té, infusiones de menta, chocolate, productos muy grasos, bebidas con gas o comidas muy condimentadas es básico para el bienestar de la gestante", comenta el especialista.

El especialista también añade que "es recomendable no acostarse inmediatamente después de comer para que no haya reflujo, lo mejor es permanecer inclinada o sentada, evitar llevar ropa muy ajustada en el abdomen también podrá ayudar a reducir estos síntomas".

La hidratación es básica. Una buena forma de reducir la acidez es aumentar la ingesta de líquidos, preferiblemente agua, entre las comidas para de esta manera, no aumentar el volumen del estómago.

Archivo - Embarazo / CLÍNICA MARGEN - Archivo

El ginecólogo también apunta que mascar chicle puede estimular la producción de saliva.

En el caso de que además de acidez, la embarazada sufra vómitos, el especialista señala que se debe evitar el uso de jengibre para tratar náuseas, uno de sus efectos es la acidez.

No hay que olvidar consumir algunos alimentos que tienen la propiedad de calmar el ardor, como los plátanos o la leche desnatada.

Y en el caso de que la acidez no remita o incluso vaya a más, es importante consultar con el ginecólogo para que determine otras maneras de tratar estas molestias digestivas, como la prescripción de fármacos, como los antiácidos.