Estamos cada vez más cerca del pico de contagios de la gripe: "Se espera en plenas vacaciones de Navidad"

España se encuentra inmersa en plena temporada de gripe, con cifras de contagios que superan ampliamente las de los últimos tres años. Según Estanislao Nistal, doctor en Virología, “las cifras se mantendrán altas aun unas semanas y no podemos descartar que en los próximos días haya un repunte de casos derivado de los encuentros navideños”.

Esta situación de explosión de contagios se puede explicar por varios factores. “Por un lado, la llegada de la variante K del virus, más contagiosa y resistente a la vacuna, ha provocado un aumento muy rápido y temprano de los contagios. Por otro lado, las bajas temperaturas, las reuniones y aglomeraciones propias de la Navidad han actuado como un caldo de cultivo perfecto para la expansión del virus. Por tanto, podemos esperar una de las temporadas más largas y con más contagios de los últimos años”, explica Nistal.

Según el último informe semanal del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), durante la semana 51/2025 (del 15 de diciembre al 21 de diciembre de 2025), la tasa de síndrome gripal en AP fue de 192,6 casos/100.000 h, un 2,5% menos que en la semana anterior, pero un 448,7% más que en la misma semana del año anterior. Con respecto a la temporada pasada, la cifra actual de contagios supone un 36,3% más que en el momento máximo de contagios, cuando se alcanzaron los 141,3 casos/100.000 h.

Los centros sanitarios, al "limite "

En épocas de gripe se suele producir saturación en los hospitales, aunque este año la situación podría ser aún más grave, dado el elevado número de contagios y la rapidez con la que se están aumentando los casos. Según explica la doctora Susana Rodríguez, médico de Atención Primaria, “las urgencias de los hospitales y centros sanitarios ya están desbordadas. Debemos evitar saturar estos servicios y reservarlos para la atención de los casos más graves”.

Además, la doctora recuerda que, “por lo general, en personas sanas, los antigripales de acceso libre son suficientes para ayudarnos a aliviar los síntomas y así poder frenar la vía de contagios, como son la tos, los estornudos o los mocos”.

Una mujer se vacuna contra la gripe, en una imagen de archivo. / EL PERIODICO

Por tanto, “es recomendable tratar los casos más leves en casa, prestando mucha atención a algunas señales de alerta. Si hay fiebre muy alta que no cede tras más de 72 horas, dificultad respiratoria, labios azulados, bajo nivel de conciencia, empeoramiento brusco tras una leve mejoría, etc. es cuando debemos acudir a un centro sanitario para que nos evalúe un médico”, explica Rodríguez.

En este contexto de elevado número de contagios y saturación de los centros sanitarios, las farmacias se convierten en un gran aliado contra la gripe. Joaquín López, farmacéutico, recuerda que “las farmacias somos el punto de atención sanitaria más accesible para la población y desde aquí podemos resolver dudas y ofrecer consejo a los pacientes en función de los síntomas que tengan. En la mayoría de los casos, una buena hidratación, reposo y un antigripal que combine varios principios activos para abordar diferentes síntomas, es suficiente y se pueden evitar muchas visitas al hospital”.

Tratar los síntomas desde su aparición

La doctora Rodríguez explica que la gripe “es un proceso viral y es el propio sistema inmunitario del paciente el que vence al virus. Lo que sí podemos hacer es aliviar sus síntomas para evitar que evolucionen en cuadros más graves y reducir el impacto del proceso infeccioso en nuestra calidad de vida”.

Además, destaca que “es importante hacerlo cuanto antes para encontrarnos mejor, pero también porque, normalmente, en esos primeros días de infección es cuando somos más contagiosos. Por tanto, frenar las vías de contagio desde su aparición también es una manera de cuidar a los que nos rodean y evitar contagiarles”.

En ese sentido, Joaquín López recomienda realizar un abordaje completo de los síntomas. “En las farmacias existen medicamentos antigripales sin receta que pueden aliviar varios síntomas, gracias a diferentes combinaciones entre diversos principios activos, como:

Paracetamol, que actúa frente al dolor y la fiebre;

Dextrometorfano, para calmar la tos seca;

Pseudoefedrina, para la congestión nasal;

Cafeína, que combate el decaimiento;

Clorfenamina, para la secreción nasal y los estornudos;

Vitamina C, que ayuda a la reparación de los tejidos”.

En cualquier caso, ante la aparición de síntomas compatibles con gripe o algún otro virus respiratorio, es recomendable consultar con un profesional sanitario para que pueda valorar la situación.