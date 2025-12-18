Esclerosis múltiple: cómo los nuevos tratamientos y el diagnóstico precoz están transformando el futuro de los pacientes

El 18 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Hablamos de una enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso central que afecta a miles de personas y que todavía muchos desconocen.

Según datos de la ONG Esclerosis Múltiple España, se estima que más de 58.000 personas conviven con esta enfermedad, con 123 casos por cada 100.000 habitantes. Cada año, 1.900 personas son diagnosticadas y en el mundo ocurre con un nuevo caso cada cinco minutos.

Así ha cambiado el diagnóstico precoz el pronóstico para la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad que puede manifestarse en el sistema nervioso central, formado de cerebro y la médula espinal, de muchas maneras diferentes. No todos los síntomas aparecen en todas las personas. Principalmente, se conoce por la aparición de brotes, un concepto clínico definido como la aparición repentina de síntomas o signos de disfunción neurológica de instauración aguda.

La Doctora Celia Oreja-Guevara, jefa de Sección de Neurología del Hospital Clínico de Madrid, explica que el perfil de las personas que padecen esta enfermedad ha cambiado en los últimos años. Hay mucha más información sobre su aparición y las personas acuden a su médico antes: "Ahora los pacientes que nos llegan, nos llegan casi siempre con el primer episodio, esto es muchísimo mejor porque así podemos hacer un diagnóstico precoz y empezar cuanto antes con el tratamiento". La mayoría de personas que acuden a la consulta con este diagnóstico son mujeres alrededor del los 30 años, además de personas entre 50 y 60 años.

Ahora que las personas reconocen antes los síntomas de la esclerosis múltiple, pueden ser derivados rápidamente al neurólogo. Además, ahora hay más y mejores herramientas para diagnosticar: "En las resonancias magnéticas podemos detectar nuevos tipos de lesiones (CVS, PRL) que son más específicos de la enfermedad y pruebas adicionales como la tomografía de coherencia óptica y los potenciales evocados que nos", asegura Oreja-Guevara.

La falta de sueño empeora los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica / Archivo

En esta enfermedad, el diagnóstico precoz es fundamental para poder aplicar el mejor tratamiento. En el caso del Hospital Clínico de Madrid, sus terapias están enfocadas a que los pacientes tengan menos episodios, menos brotes y menos lesiones cerebrales, así tengan el menor daño cerebral posible. Si este tratamiento empieza de una forma temprana, se evita que se dañe el cerebro y los pacientes tienen menos discapacidad, para mantener una muy buena calidad de vida durante muchos años, argumenta la doctora.

Los síntomas que más afectan a los enfermos con esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad que puede afectar mucho al día a día de las personas que la padecen. Para la Doctora Celia Oreja-Guevara, son especialmente sensibles los que reciben el nombre de: "los síntomas invisibles, por ejemplo, la fatiga, las alteraciones cognitivas y las alteraciones urinarias". En el caso de la fatiga, tanto física como mental, cuando aparece le impide realizar de una forma adecuada su trabajo, evita tener una vida social porque está muy cansado o renuncia a actividades familiares o sociales.

Hablamos de una enfermedad que se sufre desde edades muy tempranas. Para los jóvenes que acaban de recibir el diagnóstico, Oreja-Guevara considera el primer año es el más difícil, porque el paciente todavía no conoce la enfermedad y necesita acostumbrarse a ella. En este tiempo los médicos y las enfermeras lo ven más frecuentemente, luego se les redirecciona a las asociaciones.

Así es el futuro de los pacientes con esclerosis múltiple

En el Día Nacional de la Esclerosis múltiple, la Doctora Celia Oreja-Guevara es positiva sobre los progresos que va a tener la enfermedad en los próximos años. En el año 2026 va a ser aprobado por la agencia europea del medicamento (EMA) el primer tratamiento para enlentecer su progresión: "Es el primero de una clase llamada inhibidores de la BTK y va a reducir y a disminuir la progresión de la enfermedad, con lo cual el paciente va a tener mucha menos discapacidad", celebra la profesional.

Imagen de archivo de una paciente de esclerosis múltiple. / EPE

Con este nuevo hito en la enfermedad, puede cambiar su diagnóstico y la calidad de vida de los pacientes. "Dentro de varios años, con la combinación de tratamientos sí que podremos prácticamente detener toda la progresión de la enfermedad", explica Oreja-Guevara.

Lo cierto es que desde el año 2010, la evolución en el manejo de la esclerosis múltiple ha sido muy positivo. Así lo confirma Mireia Forner, Directora Médica de Neurología en Sanofi España: "Creemos firmemente que este es el inicio de un cambio real, un punto de inflexión que nos acerca a un futuro donde las personas puedan vivir con más libertad, más esperanza y menos limitaciones", gracias a los últimos avances.

Los fármacos modificadores han permitido frenar los brotes por los que se caracteriza la esclerosis múltiple. Esta es una noticia muy positiva, a pesar de que los clínicos han identificado que, incluso sin brotes o con brotes muy leves, persiste una inflamación y una progresión para la discapacidad del paciente, expone Forner. Eso sí, la esperanza y la calidad de vida han mejorado: hoy vemos pacientes con 60, 70 e incluso 80 años que conviven con la enfermedad y con los efectos propios de la edad.

Desde Sanofi Iberia llevan más de 20 años trabajando con foco en la esclerosis múltiple. Desde 2018 especialmente, tienen como propósito buscar la raíz del problema: "Diseñamos moléculas pequeñas capaces de atravesar la barrera hematoencefálica e incidir directamente en el cerebro, donde se produce el daño, porque creemos que el futuro del tratamiento está en actuar donde realmente importa", argumenta Mireia Forner.

Para la Directora Médica de Neurología en Sanofi España, el objetivo es claro: mejorar la vida de las personas. "Tenemos muchas esperanzas en que, trabajando juntos, lleguemos a transformar la experiencia de los pacientes y ofrecerles un futuro con más calidad de vida", finaliza.