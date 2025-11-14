El fruto seco que no debe faltar en nuestra dieta: previene la diabetes, la obesidad y los infartos

Los frutos secos forman parte de una dieta saludable. Reciben este nombre porque tienen menos del 50% de agua en su composición.

Ya se ha demostrado que son alimentos con múltiples beneficios para nuestra salud: ricos en proteínas, fibra y minerales que son esenciales para el organismo.

Además, son el snack perfecto, ya que, aunque son un producto muy calórico, en raciones moderadas es muy saciante para evitar picar entre horas.

A lo largo de numerosas investigaciones, "la evidencia científica sugiere, pero no prueba, que comer 42,5 gramos al día de la mayoría de frutos secos, como los pistachos, como parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón".

Y esta afirmación ha sido ratificada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

De hecho, el estudio español PREDIMED ha evaluado el impacto de los frutos secos sobre la salud de las personas y cómo influye en el riesgo de enfermedad cardiovascular. "Los resultados mostraron que la dieta mediterránea que incluye el consumo diario de frutos secos reduce el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un ictus o la muerte por causa cardiovascular".

“Protege a las células del daño oxidativo”

Sin embargo, el pistacho es uno de los frutos secos con un perfil nutricional más saludable, con bajo contenido en grasas, y con gran contenido de potasio. Es además una fuente de vitaminas, en concreto C y E, y rico en fitoquímicos como tocoferoles, carotenoides y compuestos fenólicos.

Los pistachos son una fuente de vitaminas, en concreto C y E, y rico en fitoquímicos como tocoferoles, carotenoides y compuestos fenólicos / Freepik

Y, según una reciente investigación publicada en la prestigiosa revista Nutrients, "hace del pistacho un alimento poderoso para explorar su participación en la prevención de patologías prevalentes".

La Fundación Española de Nutrición explica que "los pistachos constituyen un alimento calórico", tal y como ya se ha comentado", pero "poseen un alto contenido en grasas insaturadas, sobre todo, monoinsaturadas". También es "fuente de calcio, magnesio, zinc, potasio, fósforo y hierro". Y rico en vitaminas, como la tiamina, vitamina E y folatos.

"La tiamina y los folatos constituyen la función psicológica normal, mientras que la vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo".

Saciantes y controlan el peso corporal

La mayoría de las personas cree que los frutos secos, como es el caso de los pistachos, engordan debido a su alto contenido en grasa. Pero, esto no es así, ya que existen numerosos estudios epidemiológicos que han demostrado lo contrario, como resalta la investigación publicada en Nutrients.

Durante 12 semanas, se ha evaluado a un grupo de personas que consumieron 53 gramos de pistacho o 56 gramos de pretzels salados. Y el resultado evidencia que su consumo no está asociado con el aumento de peso ni con mayor riesgo de obesidad. "Ambos grupos perdieron peso, pero el grupo que recibió el suplemento de pistacho mostró una mayor reducción del IMC que el grupo que recibió el suplemento de pretzel", subrayan los especialistas.

¿Por qué los pistachos son esenciales para combatir la diabetes?

Un estudio de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, ha descubierto que los pistachos juegan un papel fundamental para combatir la diabetes, ya que mejoran la resistencia a la insulina. La investigación, que está liderada por la doctora Mónica Bulló, se ha llevado a cabo con 50 personas pre-diabéticas, entre los 25 y los 65 años, durante nueve meses.

Los pistachos no son enemigos de las dietas bajas en grasa / Freepik

Y es que, "se ha demostrado que su consumo disminuye el incremento de los niveles de glucosa en sangre, que tienen lugar después de una ingesta, y que podría ser uno de los mecanismos a través de los cuales el consumo habitual de pistachos podría disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo II". Este tipo de diabetes se puede prevenir y retrasar su aparición mediante una dieta sana y ejercicio físico.

Clave para la presión arterial

El consumo regular de pistachos reduce la presión arterial. Como explican los especialistas de la Fundación Española del Corazón, “cuando la presión arterial es alta, las arterias se endurecen para soportar, lo que provoca aterosclerosis. A su vez, esta patología puede derivar en complicaciones graves como infarto o trombosis cerebral, entre otros accidentes cardiovasculares”.

En un ensayo clínico realizado en 28 personas, durante cuatro semanas en las que se siguió una dieta baja en grasas con un 10% de las calorías procedentes de pistachos (y en otro grupo ese porcentaje aumentó hasta el 20%), se demostró que los pistachos reducen significativamente la presión arterial sistólica.

Pero, además, los expertos consideran que sus beneficios no dependen de la dosis, aunque se recomienda que los pistachos representen, al menos, el 10% de la dieta de estos pacientes.