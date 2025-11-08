Herpes labial: qué es, síntomas, tratamiento y cómo el estrés influye en su aparición

Cuando durante un tiempo estamos sometidos a un pico de estrés elevado podemos somatizar estrés a nivel oral provocando diversas afecciones sobre todo a nivel de mucosa oral. Entre las más comunes podemos encontrar el herpes y las aftas, que suelen resultar bastante incomodas a nivel general.

El herpes labial, también llamado calentura, está causado por el virus del herpes simple de tipo 1 (VHS-1). La mayoría de nosotros estamos infectados por el virus y muchos de los niños menores de 6 años han entrado ya en contacto con él.

Estas infecciones pueden aparecer en los labios, la nariz o en las zonas circundantes.

Las llagas pueden parecer supurantes o secas y pueden parecerse a un grano, una picadura de insecto o una lesión grande de varicela.

Las lesiones suelen sanar después de unos días a una semana (o más); esto varía entre los individuos. En algunas zonas de España se le conoce como "fuego labial".

¿Cuáles son los primeros signos del herpes labial?

Aunque algunos niños no volverán a tener herpes labial, otros tendrán brotes de forma recurrente, incluso una vez al mes. Cuando se reactiva, suele aparecer en el mismo lugar y no dentro de la boca. Los primeros síntomas que indican su aparición son:

Hormigueo.

Picazón.

Ardor.

Sin embargo, en los niños entre 6 meses y 5 años se manifiesta con:

Fiebre alta.

Babeo.

Inflamación de las encías.

Mal aliento.

Inflamación de los ganglios en el cuello.

Ampollas y úlceras en la boca.

Respecto al tratamiento, para aliviar los síntomas y evitar el sangrado de las costras hay que utilizar vaselina y un protector solar labial. Esto en el caso de los labios. Si están dentro de la boca, lo mejor es consultar con un especialista.

Los cuerpos de color magenta en esta micrografía del herpesvirus 6, son agregados de proteínas que forman un tipo de condensado biomolecular. / Créditos: Instituto Nacional del Cáncer-Institutos Nacionales de Salud (Estados Unidos)/Wikimedia Commons.

Otras consecuencias del estrés en la boca

Tenemos los casos más leves como pequeños daños en la mucosa provocados por mordidas involuntarias, a casos donde ya se empieza a notar un desgaste de los propios dientes. Los pacientes aprecian que “tienen dientes más pequeños” y eso es debido al desgaste provocado por la tensión muscular y la parafunción provocada por el bruxismo.

Además, suele verse acompañado de dolores musculares a nivel de cuello y espalda, explica a este diario la doctora Sión Cruz es odontóloga especialista en cirugía, periodoncia, regeneración e implantoprótesis facial guiada.

También producen enfermedades de las encías, como gingivitis o periodontitis. "Juega un papel fundamental, ya que el estrés puede provocar un desnivel hormonal que dé lugar a cambios en el PH, y, por tanto, provocar que estemos más predispuestos a una colonización bacteriana", señala la doctora.

También hay que tener en cuenta que en estos periodos la salud bucal pasa a un segundo plano y tendemos a dejarla de lado. "Es por ello que si nos vemos sometidos a estrés de forma continua se debería de comentar en las consultas para poder atajar de la mejor manera los posibles problemas asociados como los dolores musculares de articulación, el desgaste de las piezas o incluso las caries", hace hincapié.

Las aftas al fin y al cabo son un cambio drástico en la mucosa oral, muchas veces favorecido por problemas intestinales. En periodos de estrés experimentamos también xerostomía (boca seca) lo que favorece la colonización bacteriana y, por tanto, aumenta la posibilidad de sufrir aftas e incluso candidiasis.