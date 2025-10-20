Qué es y cómo se trata la pitiriasis rosada, una de las enfermedades más frecuentes en otoño

La pitiriasis rosada de Gilbert (descrita por el doctor Camille-Melchior Gibert en 1860) es una erupción cutánea muy frecuente, autolimitada y de origen infeccioso.

Se trata de una enfermedad que afecta a ambos sexos, aunque como explica la Asociación Española de Pediatría (AEPED), "tiene un ligero predominio en mujeres y aparece con más frecuencia en primavera y otoño".

La enfermedad se manifiesta como un sarpullido que suele comenzar con una mancha ovalada que se denomina placa heráldica y puede tener un diámetro de hasta 10 centímetros.

Generalmente, aparecen en los muslos, cuello, brazo o abdomen, y es poco habitual que se extiendan a la cara o el cuello cabelludo, como sí ocurre con la rosácea

La pitiriasis rosada puede producir picor, uno de los síntomas más desagradables de esta enfermedad de la piel que, a menudo, no necesita de tratamiento específico. Se estima que su incidencia es de 1 caso por cada 2.000 habitantes.

La pitiriasis rosada no se debe confundir con la psoriasis, que afecta al 2,3% de la población española. / ShutterStock

Pitiriasis rosada: ¿es contagiosa?

Lo primero que hay que dejar claro, como recuerda la AEPED, es que "no se considera contagiosa ni peligrosa para la salud".

Sin embargo, algunas de las características clínicas indican que se trata de una enfermedad infecciosa y "se piensa que pueda estar desencadenada por un virus". De hecho, "en algunos casos se ha encontrado relación con el uso de determinados medicamentos".

No es una alergia

Es habitual que muchos pacientes confundan la pitiriasis rosada de Gilbert con una alergia, dado que muchos síntomas se asemejan a los que produce una reacción alérgica.

También es una enfermedad de la piel que puede confundirse con otras afecciones cutáneas como eczema, psoriasis o pitiriasis versicolor (producida por un hongo).

El Parc de Salut Mar de Barcelona indica que los microorganismos sospechosos implicados en esta afección cutánea podrían ser el virus herpes humano 6 y 7.

Podría tratarse de una infección, dado el "curso autolimitado, el hecho que los segundos episodios sean muy raros (no suele aparecer), la lesión inicial típica y la posterior diseminación y asociación ocasional de síntomas generales”.

Síntomas de la pitiriasis rosada

La mayoría de los pacientes "no tienen ningún síntoma antes de que aparezcan las manchas en la piel". No obstante, hay algunas personas que unos días antes de la aparición de las primeras manchas experimentan síntomas propios de una gripe, tales como:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

Fatiga.

Dolor de garganta y de articulaciones.

Aparte de esta sintomatología, que no aparece en todas las personas, la pitiriasis rosada produce lesiones cutáneas, con o sin picor, en el rostro, abdomen o espalda.

Es una afección muy común durante la primavera y el otoño, aunque puede aparecer en cualquier momento / Freepik

Durante el transcurso de la enfermedad, que puede prolongarse de 2 a 12 semanas, pueden aparecer nuevas lesiones, que suelen tener bultos o puntos escamosos.

¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento?

El diagnóstico de la pitiriasis rosada no requiere de ninguna prueba. Las erupciones cutáneas son muy características:

Tamaño (entre 1 y 10 centímetros).

Ubicación (muslos, cuello, brazo o abdomen).

Forma (de anillo y con borde elevado y tacto escamoso).

Al tratarse de una enfermedad autolimitada, es decir, que desaparece de forma esporádica al cabo de unas semanas, no se necesita ningún tipo de tratamiento. Solo en aquellos pacientes en los que la pitiriasis rosada está acompañada de prurito (picor e irritación), se prescriben medicamentos antihistamínicos orales o corticoides tópicos.

Remedios contra el molesto picor de la pitiriasis rosada