DERMATOLOGÍA
Qué es y cómo se trata la pitiriasis rosada, una de las enfermedades más frecuentes en otoño
Es una afección autolimitada y que aparece con más frecuencia en adolescentes y jóvenes
La pitiriasis rosada de Gilbert (descrita por el doctor Camille-Melchior Gibert en 1860) es una erupción cutánea muy frecuente, autolimitada y de origen infeccioso.
Se trata de una enfermedad que afecta a ambos sexos, aunque como explica la Asociación Española de Pediatría (AEPED), "tiene un ligero predominio en mujeres y aparece con más frecuencia en primavera y otoño".
La enfermedad se manifiesta como un sarpullido que suele comenzar con una mancha ovalada que se denomina placa heráldica y puede tener un diámetro de hasta 10 centímetros.
Generalmente, aparecen en los muslos, cuello, brazo o abdomen, y es poco habitual que se extiendan a la cara o el cuello cabelludo, como sí ocurre con la rosácea
La pitiriasis rosada puede producir picor, uno de los síntomas más desagradables de esta enfermedad de la piel que, a menudo, no necesita de tratamiento específico. Se estima que su incidencia es de 1 caso por cada 2.000 habitantes.
Pitiriasis rosada: ¿es contagiosa?
Lo primero que hay que dejar claro, como recuerda la AEPED, es que "no se considera contagiosa ni peligrosa para la salud".
Sin embargo, algunas de las características clínicas indican que se trata de una enfermedad infecciosa y "se piensa que pueda estar desencadenada por un virus". De hecho, "en algunos casos se ha encontrado relación con el uso de determinados medicamentos".
No es una alergia
Es habitual que muchos pacientes confundan la pitiriasis rosada de Gilbert con una alergia, dado que muchos síntomas se asemejan a los que produce una reacción alérgica.
También es una enfermedad de la piel que puede confundirse con otras afecciones cutáneas como eczema, psoriasis o pitiriasis versicolor (producida por un hongo).
El Parc de Salut Mar de Barcelona indica que los microorganismos sospechosos implicados en esta afección cutánea podrían ser el virus herpes humano 6 y 7.
- Podría tratarse de una infección, dado el "curso autolimitado, el hecho que los segundos episodios sean muy raros (no suele aparecer), la lesión inicial típica y la posterior diseminación y asociación ocasional de síntomas generales”.
Síntomas de la pitiriasis rosada
La mayoría de los pacientes "no tienen ningún síntoma antes de que aparezcan las manchas en la piel". No obstante, hay algunas personas que unos días antes de la aparición de las primeras manchas experimentan síntomas propios de una gripe, tales como:
- Fiebre.
- Dolor de cabeza.
- Malestar general.
- Fatiga.
- Dolor de garganta y de articulaciones.
Aparte de esta sintomatología, que no aparece en todas las personas, la pitiriasis rosada produce lesiones cutáneas, con o sin picor, en el rostro, abdomen o espalda.
Durante el transcurso de la enfermedad, que puede prolongarse de 2 a 12 semanas, pueden aparecer nuevas lesiones, que suelen tener bultos o puntos escamosos.
¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento?
El diagnóstico de la pitiriasis rosada no requiere de ninguna prueba. Las erupciones cutáneas son muy características:
- Tamaño (entre 1 y 10 centímetros).
- Ubicación (muslos, cuello, brazo o abdomen).
- Forma (de anillo y con borde elevado y tacto escamoso).
Al tratarse de una enfermedad autolimitada, es decir, que desaparece de forma esporádica al cabo de unas semanas, no se necesita ningún tipo de tratamiento. Solo en aquellos pacientes en los que la pitiriasis rosada está acompañada de prurito (picor e irritación), se prescriben medicamentos antihistamínicos orales o corticoides tópicos.
Remedios contra el molesto picor de la pitiriasis rosada
- Frío. Meter la crema hidratante en el frigorífico puede ayudarnos a aliviar el picor tan característico de esta afección. Eso sí, nunca debemos aplicar hielo sobre la piel. Puede quemar y empeorar el estado de la psoriasis.
- Aloe Vera puro. Aplicar lociones hidratantes o geles que contengan aloe vera puro reducirá la sensación de desazón.
- Productos con PH neutro. Los productos de limpieza personal (jabones, champús, geles) deben ser neutros o con un pH de entre 4 y 4,5.
- Mejor evitar los tejidos de lana o sintéticos. Será muy importante también tomar buenas decisiones a la hora de vestirnos. Olvidarnos de lana o tejidos sintéticos y la ropa, mejor cuanto menos pegada a la piel.
- No rascarse. Es duro, pero merece la pena realizar un esfuerzo importante para evitar rascarse, en la medida de lo posible. Pero si el picor se hace insoportable, mejor frotar la zona con la palma de la mano, nada de uñas.
- El calor no es un buen compañero. Se deben evitar lugares cálidos o con la calefacción muy alta. Y la ducha, mejor templada que caliente.
- Usar guantes. A la hora de limpiar la casa también es importante evitar que las manos toquen los productos de limpieza. Por eso utilizar guantes es la mejor opción.
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
- Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora
- Montamarta rinde un emotivo homenaje a Marcelino Pérez de Blas, el alma del Casino
- Rifle con mira telescópica, telémetro laser... y hasta un dron: el inagotable material incautado 'in fraganti' a un furtivo en la Sierra de la Culebra
- El ránking de los 10 bares mejor valorados por los turistas que visitan Zamora
- Tributo a Manolo 'el cabrero', alma de los chiviteros de Torregamones
- Primera reacción de los Páez tras la derrota del Zamora CF ante la SD Ponferradina: calma y confianza