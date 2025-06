Las ITS siguen creciendo: "El repunte de casos no se da solo en jóvenes, también en mayores de 65 años"

El Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña de concieciación ante el aumento incesante de casos de infecciones de transmisión sexual. Aunque está dirigida especialmente a los jóvenes, "el repunte, en realidad, se observa en todos los colectivos, incluso en mayores de 65 años. ¿Por qué? En primer lugar, por una cuestión de responsabilidad en salud pública, un tema del que apenas se está hablando", explica a este periódico Nayara Malnero, sexóloga, psicóloga y terapeuta de parejas.

Muchos sienten una "falsa sensación de inmunidad", lo que provoca despreocupación ante las ITS. "No se sienten en riesgo porque nadie les ha enseñado. Les hablan del VIH, pero lo sitúan mentalmente en África o lo asocian con personas drogodependientes, por lo que sienten que no tiene nada que ver con ellos", recalca.

Y esto se traduce, por ejemplo, en más casos de VIH en menores de edad. "Por puro desconocimiento y porque no tienen modelos de referencia, no se está hablando del tema".

Apuesta por educar a los jóvenes en la prevención de infecciones y hacerles ver que pueden estar en riesgo. "No se les enseña a marcar límites cuando no quieren mantener una relación, a decir “no” cuando una persona no quiere usar preservativo".

Más sífilis, gonorrea y clamidia

Según el último ‘Informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual’, elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), lo deja claro: las enfermedades de transmisión sexual no paran de crecer en España. Solo en el año 2022 se notificaron 23.333 casos de gonorrea, lo que supone el doble de contagios que en 2021.

Y la sífilis no se queda atrás. Esta enfermedad de transmisión sexual está al alza. Si en 1995 se detectaron 4.599 casos de sífilis, en 2022 se ha marcado un récord absoluto en nuestro país: se han confirmado 8.141 casos.

Nayara Malnero lo achaca al puro desconocimiento. "La mayoría de la gente que está leyendo esto no tiene ni idea, no sabe que, desde que tienes una relación de riesgo, tienen que pasar mínimo seis meses para que la prueba sea válida".

En casos de duda, hay que pedir una analítica completa de infecciones de transmisión genital y no vale con una analítica normal que te hace el médico. Mucha gente no sabe que no vale solo con hacerte una prueba de VIH, porque esa es una de las cientos de infecciones que existen… "La mayoría de la gente no lo sabe porque no hay educación al respecto, así que espero que, poco a poco, nos pongamos a esto", subraya la especialista.

Por eso, "cada vez más profesionales estamos tomando conciencia y asumiendo la responsabilidad, no solo de educar a los jóvenes, que es fundamental, sino también de formar a todos los adultos que los rodean: familias, docentes, profesionales de la salud".

Chancro sifilítico, el síntoma de la sífilis / Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Muchas ITS no presentan síntomas

A veces, simplemente por tener confianza con una persona, porque tiene buena higiene o buen aspecto, "asumimos que no puede tener una infección de transmisión genital". Sin embargo, la mayoría de las personas que las tienen ni siquiera lo saben, y se están contagiando a otras sin darse cuenta.

En España, una de las ITS más frecuentes es la gonorrea, provocada por la bacteria Neisseria gonorrhoease o gonococo. Esta bacteria afecta principalmente a las mucosas de los aparatos genitales y urinarios. Sin embargo, es importante saber que también puede contraerse a través de los ojos, la faringe y el recto.

Hay que tener en cuenta que puede transmitirse más allá de la penetración vaginal o anal, también en otras prácticas sexuales como el sexo oral. Por ejemplo, si una persona está infectada con gonorrea en la garganta, podría transmitirlo a la vagina, pene o recto.

Los síntomas por infección gonocócica son diferentes entre los hombres y las mujeres. En el caso de ellos:

Dolor o escozor al orinar

Secreción blanca o amarillenta por el pene

Dolor o hinchazón en un testículo

En ellas, la sintomatología de la gonorrea es:

Aumento del flujo vaginal

Dolor o escozor al orinar

Sangrado después de relaciones sexuales

Dolor abdominal o pélvico.

Y ese es el "verdadero riesgo": muchas infecciones de transmisión genital no presentan síntomas, por lo que ni siquiera sabes que las tienes. "¿Cuántos jóvenes hay ahora mismo viviendo con infecciones que se están desarrollando en su cuerpo y que están transmitiendo a otras personas sin saberlo?", se pregunta.

El preservativo, la mejor barrera frente a la "epidemia" de las ITS

Malnero cree que muchos jóvenes piensan que usar preservativo "no es necesario, que solo es para que ellas no se queden embarazadas, y creen que las probabilidades de quedarse también son bajas. ¿Por qué? De nuevo, porque no se les ha explicado, porque no se habla con ellos, porque no ven ejemplos".

De ahí que sea fundamental lograr una mayor aceptación y normalización del uso del preservativo, que sigue siendo bajo entre muchos de los colectivos vulnerables. "Todavía hay familias que, si encuentran preservativos a sus hijos, se escandalizan en lugar de felicitarles".