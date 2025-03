Tessa 'resucitó' después de 24 minutos clínicamente fallecida: "Vi a los médicos tratando de reanimarme"

La historia de Tessa Romero parece de ciencia ficción. Padecía una enfermedad 'extraña' a la que los médicos no consiguieron ponerle nombre y apellidos. Los órganos comenzaron a fallarles y llegó a estar en cuidados paliativos. Cuando fue a recoger a sus hijas al colegio "empecé a notar que mi corazón se paraba, llamaron a la ambulancia, pero no pudieron reanimarme. Llegué al hospital y allí fue cuando estuve clínicamente muerta".

Su corazón se paró de forma definitiva. O eso creían los médicos. "Sentí un alivio enorme, porque ya no estaba sufriendo", nos cuenta en una conversación con este periódico. Y en ese momento, vivió lo que se conoce como Experiencia Cercana a la Muerte (ECM), que ahora retrata en su libro 24 minutos en el otro lado. Vivir sin miedo a la muerte (Vergara).

Son fenómenos descritos por personas que han estado al borde de la muerte o que incluso han experimentado una muerte clínica y han sido posteriormente 'resucitados'. Algunos investigadores, como el doctor Bruce Greyson, sostienen que este tipo de eventos constituyen una "evidencia de que la conciencia podría existir de forma independiente al cuerpo físico".

Lucidez terminal: ¿por qué hay pacientes graves que mejoran justo antes de morir? / Freepik

"No quería que me reanimaran"

Estuvo 24 minutos muerta, aunque para ella "fueron como años". Al principio "no me di cuenta de que ese cuerpo era el mío, pero luego me di cuenta y no quería que me reanimaran porque me sentía tan bien". Había dejado de sufrir los terribles síntomas de su enfermedad 'rara'. Todo ocurrió en 2007 y nada más despertar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital recordaba a la "perfección" lo que había vivido.

Sensaciones, imágenes y todo lo que había vivido en ese estado. Sin embargo, la vergüenza y el miedo "a que pensaran que estaba loca y me medicaran" le obligó a permanecer callada durante años. "Apenas le conté esta experiencia cercana a la muerte a muy pocas personas. No fue hasta 2018, cuando publiqué mi primer libro cuando se lo conté a toda mi familia", señala.

Tessa Romero es escritora, periodista y socióloga. También lo comentó con médicos, quienes "me dijeron que mejor no hablara de eso. Algunos me contaron experiencias similares, lo que me dio algo de consuelo, pero aun así me costó mucho hablar de ello públicamente".

"Salvé la vida de una persona"

En esos 24 minutos que los médicos certificaron que el corazón de Tessa no latía y estaba fallecida, ella se me sentía muy bien, como si estuviera en un lugar tranquilo, con paz.

"No tenía apego a mi cuerpo, no lo sentía como mío. Estaba en una especie de dimensión diferente, pero en ese momento no sabía que estaba muerta", explica a este diario. Esto, sin embargo, lo supo después de despertar. "Me encontré con seres de luz y me ofrecieron la opción de regresar a la vida o no".

Durante su experiencia en el 'más allá', tuvo un encuentro con el espíritu de una persona que estaba a punto de suicidarse. "Si quería salvarle tenía que regresar a la vida. No era una decisión fácil, pero sentí que debía hacerlo para evitar que esa persona se lanzara al vacío."

No tenía ni idea de quién era esa persona, pero tenía claro que después de que le dieran el alta tenía que conocerla. "Es muy difícil de explicar por qué hablamos de conexiones y sensaciones. Fue impresionante saber que la persona a la que había ayudado espiritualmente estaba bien y, aunque la situación era difícil de creer, fue una de las experiencias más hermosas de mi vida".

Supuesto túnel que perciben personas que viven una experiencia cercana a la muerte, con o sin psicodélicos. / EFE

Perdió el miedo a la muerte

A lo largo de 256 páginas transmite que "la muerte no debería dar miedo". "Todos tenemos miedo, pero al final es algo normal. Quiero que la gente pierda ese temor", recalca.

Ya no tiene miedo a la muerte, aunque le sigue temiendo a la enfermedad. "Aprendí a vivir de una manera mucho más consciente. Cambié mis hábitos de vida, con una alimentación más saludable, empecé a hacer ejercicio, y lo más importante, empecé a ser honesta conmigo misma y con mis emociones", señala.

Reconoce que con "mi experiencia no trato de convencer a nadie, porque cada persona es libre de creer".

Lo que sí está claro es que no son pocos los investigadores que han documentado experiencias cercanas a la muerte en que las que se puede incluir elementos característicos como "la separación de la conciencia del cuerpo físico, incremento en la percepción sensorial, viaje hacía o a través de un túnel o encuentro con seres místicos".