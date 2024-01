No existe ninguna duda de que el consumo de alimentos ultraprocesados no es saludable. Tomarlos supone un factor de riesgo para muchas patologías como la obesidad, la diabetes, riesgo cardiovascular, etc.

Pero es que, además, según un artículo publicado en The British Medical Journal, también provocan adicción. Tal es así que, según este estudio, el 14% de los adultos y el 12% de los niños son adictos a este tipo de comida. Y es el porcentaje de adicción de los menores lo que más preocupa a los investigadores que lo califican como un nivel de adicción «sin precedentes» nunca registrado en población infantil. Una adicción como la del tabaco o el alcohol Las comidas ultraprocesadas son preparados de forma industrial a base de ingredientes que no se usan en las cocinas de las casas. Como explica el artículo, suelen ser alimentos ricos en carbohidratos refinados y grasas, dos componentes que inducen la misma liberación de dopamina en el cerebro que la nicotina o el etanol. Esto hace que se activen los mecanismos fisiológicos de adicción de la misma manera que cuando se consume alcohol o tabaco. Como explica la doctora Susana Jiménez-Murcia jefa de grupo de investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y jefa del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB), "Consumir productos como bollería industrial o comidas preparadas activa circuitos neuronales de recompensa de manera similar a cómo lo hacen otras sustancias, esto implica el desarrollo de comportamientos impulsivos, la desregulación de las emociones, y se asocia también a una salud física-mental deficiente y una calidad de vida más baja." Además, este tipo de alimentos se presentan en una estructura en la que carbohidratos y grasas son absorbidos muy fácilmente, lo que les permite actuar sobre el cerebro mucho más rápidamente. ¿Qué convierte a un alimento en adictivo? Los criterios que han aplicado los investigadores para determinar la adicción de un alimento son la falta de control en su consumo o el uso continuado a pesar de las consecuencias negativas que implican para la persona afectada. En el caso de los ultraprocesados, los investigadores no han podido determinar si existe un único componente o ingrediente al que atribuir la adicción, como ocurre con la nicotina en el tabaco. "Creemos que es la combinación de muchos componentes lo que genera su consumo sin control. Estudiar como la combinación de diferentes ingredientes y aditivos, unido con varios formatos y presentaciones, incrementan el potencial adictivo de los alimentos ultraprocesados es un campo de investigación con mucho futuro, explica el doctor Fernando Fernández-Aranda, psicólogo jefe de grupo del IDIBELL y coordinador de la Unidad de Trastornos Alimentarios del HUB. ¿Cómo prevenir y tratar la adicción a los ultraprocesados? Basta echar un vistazo a cualquier pasillo de un supermercado para encontrarse con muchos productos ultraprocesados a bajo precio. Y es precisamente la cuestión de su coste uno de los problemas a la hora de reducir su consumo, sobre todo en las zonas con un menor nivel económico o en aquellas donde el acceso a alimentos frescos es más complicado. "El caso de la adicción a los alimentos ultraprocesados es especialmente sensible, puesto que hay cuestiones de justicia social únicas. Por ejemplo, la adicción a las drogas podemos tratarla evitando su consumo, ya que no son necesarias para la supervivencia. En cambio, la comida sí lo es, y en el caso de los alimentos ultraprocesados, su bajo precio hace que sea la única opción para muchas familias con pocos recursos, por tanto, su adicción debe ser tratada desde un otro prisma", apuntan los investigadores. La propuesta de los investigadores para frenar su consumo pasa por aplicar medidas para incrementar la accesibilidad y asequibilidad de los alimentos mínimamente procesados, como por ejemplo aplicar tasas a los alimentos ultraprocesados o limitar su marketing. Además, también proponen que se establezcan nuevas normas para etiquetar alimentos ultraprocesados como adictivos. Esto en cuanto a la prevención de su consumo, pero ya hay muchas personas en las que esta adicción está ya presente y a los que se debe tratar. Para ello el doctor Fernández-Aranda añade la necesidad de desarrollar guías clínicas para el tratamiento, gestión y prevención de la adicción este tipo de alimentos. "Un ejemplo de la necesidad de crear estas guías es el caso de las personas con obesidad o trastornos de la conducta alimentaria que suelen presentar manifestaciones mucho más severas cuando van acompañadas de una adicción a los alimentos ultraprocesados. Urge disponer de unas directrices claras de cómo abordar este tipo de casos para prevenir y reducir el impacto".