A pesar de que el cáncer de piel es uno de los más prevenibles, unos 7,3 millones de europeos están afectados por esta patología (el 1,7% de la población), según datos de la Academia Europea de Dermatología y Venereología.

Los principales cánceres de piel son tres:

El carcinoma de células basales , uno de los más habituales. Puede aparecer en las zonas con más exposición solar como la cabeza, y el cuello . Son tumores de crecimiento lento , fácilmente tratables que no suelen producir metástasis en otros órganos del cuerpo.

En España los carcinomas son más frecuentes que el melanoma

En España, los carcinomas de piel tienen una tasa de incidencia de 47 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de incidencia del melanoma es bastante menor (12 casos por cada 100.000 habitantes).

A pesar de ello, los especialistas en dermatología calculan que en nuestro país la incidencia del cáncer de piel ha aumentado en un 40% en los cuatro últimos años.

Anualmente se diagnostica a más de 78.000 nuevos pacientes

Y se espera que en el 2040 el melanoma -el cáncer de piel más agresivo y con peor pronóstico- se convierta en el segundo tumor en incidencia global y el primero en incidencia en varones, por delante del cáncer de colon y el de pulmón.

Aumento de la supervivencia de los pacientes con cáncer de piel

Tal y como explica a Guías de Salud el doctor Eduardo Nagore, dermatólogo y jefe clínico del Instituto Valenciano de Oncología:

“El tratamiento general de un tumor cutáneo es la cirugía como principio básico”.

como principio básico”. “Sin embargo, cuando llegamos tarde y observamos metástasis en otros órganos o metástasis ganglionares, o bien si detectamos algún riesgo de que el paciente desarrolle metástasis en el futuro, se suelen utilizar tratamientos adyuvantes”.

Entre estos destacan:

"La inmunoterapia, que ayuda a que el sistema inmunitario del paciente reconozca y destruya las células cancerosas con más eficacia Los inhibidores de quinasas, que actúan donde se encuentran este tipo de proteínas, con el fin de impedir la división, la maduración y la supervivencia de las células cancerígenas”.

Y como asegura el experto:

“Los inhibidores, en combinación con la inmunoterapia, representan sin duda el mayor avance en dermatología oncológica de la última década”.

Cada año aparecen nuevos fármacos que actúan sobre diferentes puntos de control inmunitario y se buscan nuevas combinaciones con la inmunoterapia, con vistas a reducir los efectos secundarios que presentan este tipo de tratamientos.

Todo ello ha permitido que la esperanza de vida de los pacientes con melanoma haya mejorado mucho.

“Mientras que antes, con un melanoma metastásico, moría el 85% de los pacientes en menos de dos años, ahora la supervivencia a cinco años es de más del 50%”, subraya el doctor Nagore.

Mayores y pacientes trasplantados, entre las poblaciones más vulnerables

En relación a esta tipología de cáncer, de la que en este país todos seríamos pacientes potenciales, hay dos preguntas que nos hacemos con mucha frecuencia:

¿Quiénes tienen más riesgo de padecer un cáncer cutáneo? ¿Existe algún tipo de población especialmente propensa a desarrollarlo?

Pues bien, el doctor Alejandro Vilas, dermatólogo del Hospital Universitario de Ferrol, comenta que:

"No solo los pacientes que han estado expuestos a mayor cantidad de radiación solar durante su vida suelen tener una predisposición a desarrollar este tipo de tumores, sino que también existen otras poblaciones que por edad o por estado inmunitario ven aumentadas las posibilidades de padecerlos”.

En particular, aquellos pacientes que han recibido algún trasplante de órgano tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer, debido al empleo, durante un largo periodo de tiempo, de terapia inmunosupresora.

Mientras que los tumores con mayor incidencia en la población general (pulmón, próstata o mama) no suelen experimentar incrementos en las personas receptoras de trasplante, sí lo hacen los carcinomas epidermoides de la piel, o de células escamosas, así como las neoplasias estrechamente vinculadas con infecciones víricas (linfomas no Hodgkin, carcinoma de cuello de útero, sarcoma de Kaposi, etc.).

El melanoma es más frecuente en la vejez

La edad es otro de los factores a tener en cuenta a la hora de valorar la posible evolución de los tumores cutáneos.

“El melanoma en la infancia es muy poco frecuente, inferior al 1% de los casos, y eso que los estudios que han evaluado este hecho en este periodo de la vida abarcan casi hasta la edad adulta, desde los 0 a los 18 años”, explica el doctor Eduardo Nagore.

“Sin embargo, en el anciano, el melanoma es bastante frecuente ya que la vejez trae consigo una disminución de la respuesta inmunitaria.

En esta edad, el melanoma se presenta sobre todo en la cabeza, el cuello y las zonas acrales (las manos y los pies)”, explica el especialista.

“Además, como la mayoría de los casos se suelen diagnosticar en estadios ya avanzados, los pronósticos suelen ser mucho peores que para otros grupos de edad: los pacientes ancianos tienen más posibilidades de fallecer por melanoma que los jóvenes, con un incremento anual del 1,7%.

Prueba de ello es que, mientras que los melanomas en el anciano suponen el 40% de los melanomas diagnosticados, acaban provocando el 60,2% de las muertes por la enfermedad”.

La renta y el lugar de residencia pueden influir en las tasas de mortalidad el cáncer de piel

Según un estudio reciente, publicado en el International Journal of Dermatology, factores como la renta per cápita o el lugar de residencia pueden influir en las tasas de mortalidad del cáncer de piel.

El trabajo, elaborado por dermatólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío, expone que, a pesar de que la radiación ultravioleta sigue siendo el "principal factor de riesgo ambiental responsable del desarrollo del cáncer de piel", existen otros factores ocupacionales, socioeconómicos y ambientales que se relacionan también con el riesgo de padecer cáncer de piel.

Así, el estudio mostró una correlación positiva entre mayores rentas y la mortalidad por melanoma, y una correlación negativa con la mortalidad por cáncer cutáneo no melanoma.