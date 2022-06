El síntoma más frecuente de una úlcera de estómago (úlcera péptica o úlcera gástrica) es el dolor. Si bien aproximadamente el 70% de los casos son asintomáticos y se diagnostican al presentar sangrado de la úlcera.

El doctor Rafael Restrepo es especialista en cirugía general y digestiva en Vithas Madrid Arturo Soria y recuerda que una úlcera gástrica representa una lesión en la pared mucosa del estómago y/o del duodeno. "Estas en su gran mayoría aparecen por infección por el H. Pylori o por el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Otras causas menos frecuentes son enfermedades preexistentes (Crohn, sarcoidosis, etc.) o síndromes genéticos (Zollinger ellison)", afirma en una entrevista con Infosalus.

¿Qué ocurre si presentas síntomas?

En caso de presentarse síntomas, subraya que el dolor abdominal es el principal, y típicamente se ubica debajo de las costillas tanto del lado izquierdo como del derecho. "El dolor de úlcera de duodeno suele aparecer entre 2 y 5 horas posterior a la ingesta, debido a la llegada del ácido al duodeno; el de las úlceras en el último tramo del estómago suelen dar dolor inmediatamente tras la ingesta, sobretodo con comidas copiosas y con alta carga de grasas", añade. Igualmente, apunta que son síntomas de la úlcera péptida la sensación de hinchazón, las náuseas, y la llenura precoz.

La gran mayoría, según prosigue este especialista en Aparato Digestivo, tienen lugar porque no se ha conseguido tratar el origen de la misma. Por ejemplo, no se ha logrado una adecuada erradicación del H. Pylori, no se suspende la ingesta de AINES (Medicamentos Antiinflamatorios No Esteroides), etc.