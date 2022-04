Si tu hijo ya ha cumplido los seis años, es más que probable que ya le falte algún diente e incluso que ya tenga algún hueco al aire. Hay niños que incluso a los cinco años pierden su primera pieza. La regla de oro para la aparición de la dentadura definitiva es la siguiente: se caen en el mismo orden en que aparecen empezando por los incisivos centrales inferiores, para seguir por el resto de incisivos.

Ten en cuenta que la dentadura primaria de los niños está formada por 20 piezas ya que además de los ocho incisivos están los cuatro caninos y ocho molares. Los caninos inferiores son, en los casos más comunes, los que caen después de los incisivos, aunque en ocasiones los primeros molares inferiores se anticipan.

En esta tabla podrás leer con calma los tiempos habituales:

"¡Mamá, se me mueve un diente!"

Las reacciones entre los niños cuando notan que alguna pieza se mueve son de todo tipo: miedo, emoción, unos ni se los tocan, otros no paran de hacerlo... La recomendación general es "no forzar" la caída pese a que suele ser un proceso largo en el tiempo de semanas e incluso meses. Hay una excepción: si está "por un hilo", lo mejor es intentar que se caiga cuanto antes porque va a ser muy molesto para el niño.

¿Cómo son los nuevos dientes?

Son nuevos y se notan. Y en ese momento es cuando entendemos por qué los anteriores se llaman "de leche". Ese blanco nuclear jamás volverás a verlo en su dentadura. Además de menos blancos son más grandes, en exceso si los comparas con el resto de dientes primarios e incluso con las dimensiones de su cara. No te preocupes si los ves descomunales, es normal. También lo es que salgan torcidos porque el hueso maxilofacial aún no está desarrollado y tienden a cambiar hasta que se completa el procedimiento. No obstante, si notas que la alineación dental no es la deseable, no lo dudes y acude a un dentista para que te dé su punto de vista.