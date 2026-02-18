Los problemas de beber demasiasdo zumo de naranja

¿A quién no le va a gustar un zumo de naranja recién exprimido para desayunar? Y es normal, con la cantidad de mitos que se han extendido a lo largo del tiempo en lo que se refiere a lo saludable que es beberlo y las vitaminas que aporta.

Los zumos de naranja natural tienen trampa, ya que aunque se trate de una bebida a la que no le añadimos ni conservantes ni edulcorantes, al exprimir la naranja se liberan azúcares que pueden influir en la ganancia de peso.

Los expertos aseguran que el consumo de fructosa libre líquida llega a entorpecer las funciones del hígado, por lo que puede suponer riesgos para la salud como obesidad, diabetes tipo 2 o problemas de hígado graso.

Por otra parte, otra diferencia de consumir una naranja o un zumo es que se destruye la fibra que contiene la fruta y de esta manera se aumenta la absorción de la fructosa.

En este caso, los nutricionistas creen que es muy importante saber comer, nadie tiene por qué desterrar los zumos de naranja del desayuno, sino que lo correcto es no abusar de él.