El desayuno rápido y nutritivo que te cambiará la vida

Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día, pero los estudios científicos y los nutricionistas destacan que no hay evidencia científica que corrobore esta afirmación popular. Igualmente, comenzar el día bien nutrido y con energía es un hábito recomendable, y con esta opción de desayuno rápido y saludable en 5 minutos podrás vencer a la pereza y al clásico Colacao con galletas.

Esta receta de desayuno saludable es un regreso al desayuno de toda la vida, aunque el marketing se haya encargado de otorgarle un nuevo nombre y de venderlo de tal forma que se convierta en una opción más popular de lo que era antes. Aunque si eso consigue que más personas opten por esta opción y renuncien a ultraprocesados a primera hora del día, mejor que mejor.

Se trata de 'overnight oats'. Si te quedas igual, son las gachas de avena de toda la vida, pero elaboradas durante la noche y no hervidas en el instante. Es más sencillo, más rápido y el resultado es muy parecido. Te contamos cómo hacer estas gachas de avena nutritivas y deliciosas.

Ingredientes: 150 gramos de copos de avena integrales

1 cucharada de semillas de chía

Un poco de canela

1 cucharada de cacahuete desgrasado en polvo (opcional)

2 cucharadas soperas de yogur natural o queso fresco batido

300 mililitros de agua o leche

En primer lugar, elige un cuenco sobre el que hacer la receta. Vierte en este orden los copos de avena integrales, las semillas de chía, canela, cacahuete desgrasado en polvo, el yogur y el líquido de tu elección. Si te gusta el café, puedes probar esta alternativa para hacer unas gachas al estilo tiramisú. Puedes decorar con un poco de cacao en polvo, que le dará un toque chocolateado a tu receta.

Cubre el cuenco con film transparente y déjalo reposar en la nevera toda la noche. A la mañana siguiente, echa un puñado de frutos secos sobre la mezcla y unas rodajas de plátano y tendrás un desayuno saludable, rápido, saciante y muy nutritivo.