Los alimentos que te ayudarán a estar más feliz

Estos productos contribuyen a generar más serotonina

El salmón es un gran aliado para una alimentación saludable y equilibrada

El salmón es un gran aliado para una alimentación saludable y equilibrada

Paula Ordóñez

Somos lo que comemos es una afirmación popular que tiene su base en la ciencia. Los alimentos que ingerimos generan una reacción en nuestro organismo, y algunos tienen la particular facultad de producir serotonina, conocida como la hormona de la felicidad.

Este neurotransmisor produce sensación de bienestar, aumenta la autoestima y favorece la relajación, entre otros beneficios. Pero, ¿cómo se obtiene la serotonina? ¿Qué alimentos debemos ingerir para producirla?

Estos son los alimentos que estimulan la hormona de la felicidad y nos ayudan a huir de la depresión

Para promover la producción de serotonina se necesita triptófano, que solo se obtiene a través del consumo de alimentos. Y para conseguirlo, hay que tener una dieta equilibrada que incluya proteínas y carbohidratos complejos.

Por contra, la comida basura, aunque provoca una felicidad momentánea, puede provocar altibajos emocionales. Tampoco se aconseja consumir azúcares simples en exceso y prescindir de alimentos ultraprocesados.

Consigue la felicidad con estos alimentos

  • Huevos y vegetales de hoja verde, que también están repletos de vitaminas
  • Semillas, a poder ser molidas, para que nuestro organismo pueda asimilarlas fácilmente
  • Legumbres, con mucho hierro y calcio. Puedes cocinarlas en guisos o en hummus
  • Frutos secos: avellanas, anacardos, nueces, almendras... elige los que más te gusten
  • Carnes blancas, como pueden ser el pollo, el conejo o el pavo
  • Pescados grasos como el atún o el salmón

