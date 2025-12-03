Los alimentos que te ayudarán a estar más feliz
Estos productos contribuyen a generar más serotonina
Somos lo que comemos es una afirmación popular que tiene su base en la ciencia. Los alimentos que ingerimos generan una reacción en nuestro organismo, y algunos tienen la particular facultad de producir serotonina, conocida como la hormona de la felicidad.
Este neurotransmisor produce sensación de bienestar, aumenta la autoestima y favorece la relajación, entre otros beneficios. Pero, ¿cómo se obtiene la serotonina? ¿Qué alimentos debemos ingerir para producirla?
Para promover la producción de serotonina se necesita triptófano, que solo se obtiene a través del consumo de alimentos. Y para conseguirlo, hay que tener una dieta equilibrada que incluya proteínas y carbohidratos complejos.
Por contra, la comida basura, aunque provoca una felicidad momentánea, puede provocar altibajos emocionales. Tampoco se aconseja consumir azúcares simples en exceso y prescindir de alimentos ultraprocesados.
Consigue la felicidad con estos alimentos
- Huevos y vegetales de hoja verde, que también están repletos de vitaminas
- Semillas, a poder ser molidas, para que nuestro organismo pueda asimilarlas fácilmente
- Legumbres, con mucho hierro y calcio. Puedes cocinarlas en guisos o en hummus
- Frutos secos: avellanas, anacardos, nueces, almendras... elige los que más te gusten
- Carnes blancas, como pueden ser el pollo, el conejo o el pavo
- Pescados grasos como el atún o el salmón
