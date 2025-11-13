El superalimento que regula los niveles de azúcar en el cuerpo

Es prácticamente imposible hablar de salud y nutrición hoy en día sin hacer referencia a los superalimentos. Estos son los alimentos que están dotados de propiedades beneficiosas que los hacen fundamentales en una dieta saludable. Y son, por supuesto, comidas que se obtienen de manera exclusivamente natural y sostenible.

Generalmente se habla de los mejores superalimentos para adelgazar, que suele ser nuestra mayor obsesión dada su complejidad. También los hay que combaten el colesterol, previenen enfermedades y fortalecen determinadas partes del cuerpo. Sin embargo, no se habla tanto de otra función que también es esencial: regular los niveles de azúcar en sangre, que son un problema serio cuando se salen de los márgenes correctos.

Afortunadamente la ciencia ha descubierto que hay un alimento que ejecuta esta función. Consumiéndolo es más fácil prevenir la diabetes y otros problemas de salud relacionados con los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. La glucosa alta supone un riesgo considerable y este es un asunto que debemos tomarnos muy en serio.

Los problemas de tener un exceso de glucosa

Debemos saber que la glucosa procede de lo que comemos, por lo que en parte se controla mediante la alimentación. También se crea y almacena dentro del cuerpo y es muy importante porque este azúcar dota de energía a nuestras células. Hay hormonas como la insulina que regulan los niveles, pero si fallan se produce un exceso de esta partícula.

En el caso de padecer diabetes, el cuerpo segrega cantidades insuficientes de insulina, lo que causa que las células no funcionen correctamente y haya excesos de azúcar en la sangre. Esto puede generar problemas en el corazón, los riñones o la vista entre otros, según explica el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El superalimento que te puede ayudar

Una rama de noni / PIXABAY

Si quieres prevenir estas patologías será necesario que lleves una dieta equilibrada y saludable, pero nosotros añadimos una recomendación: contar con el superalimento más recomendado para controlar los niveles de azúcar. Se trata del noni. Es muy posible que nunca hayas oído hablar de él, pero a continuación te detallaremos sus propiedades.

Conocido científicamente como morinda citrifolia, el noni es una fruta pequeña y exótica con origen en el sudeste asiático. Está recomendada para combatir la diabetes y la artritis porque contiene escopoletina, alcaloides y esteroles, además de un importante potencial antioxidante, tal y como ha descubierto la Universidad Autónoma de Nayarit, en México.

La Universidad West Indies, por su parte, ha llevado a cabo un importante experimento con ratones que ha ratificado que esta fruta regula la presencia de glucosa. Además, el noni estimula el sistema inmunitario y combate infecciones causadas por todo tipo de microorganismos.

Cómo conseguirlo

Lamentablemente el noni es poco común en España, pero se puede adquirir si acudes a tiendas especializadas o a herbolarios a un precio asequible. La forma más común de encontrarlo es en forma de zumo. También hay venta online de la planta entera en algunas páginas webs.

Cómo consumirlo

Esta fruta se puede comer de varias formas, y son varias las partes de la planta que podemos consumir:

Zumo

Hojas

Corteza

Flores

Raíz

Un superalimento poco habitual pero con grandes beneficios para la salud. Todo un seguro para prevenir graves problemas para nuestro organismo.